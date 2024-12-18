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Греція суттєво збільшує туристичні податки: до чого готуватись мандрівникам

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Греція суттєво збільшує туристичні податки: до чого готуватись мандрівникам
Греція продовжуватиме політику додаткового заробітку на туристах
фото із відкритих джерел

У літній період відпусток, так званий високий сезон, у Греції туристам доведеться заплатити до €8 податку з людини на день 

З 2025 року у Греції значно збільшаться податки для туристів. Уряд сподівається таким чином компенсувати збитки, які потоки туристів завдають історичним пам'яткам та природі. Про це пише rua.gr.

З нового року туристи будуть зобов'язані сплачувати щоденний податок у розмірі €2 замість поточних €0,5, а у високий сезон – €8 замість €1,5. Для пасажирів круїзних лайнерів буде введено податок до 20 євро, остаточна сума якого залежатиме від місця призначення круїзу.

Крім того, з настанням нового року на Міконосі та Санторіні буде обмежена кількість круїзних кораблів. Крім податків, вартість проживання в готелях також збільшиться  до 15 євро за добу.

Зібрані кошти від податків будуть спрямовані на покращення туристичної інфраструктури. Греція також часто стикається зі стихійними лихами, такими як повені та лісові пожежі, і частина коштів буде використана для відновлення постраждалих регіонів та висаджування лісів.

Згідно зі звітом Банку Греції, минулого року країну відвідали майже 25 мільйонів іноземних туристів при населенні 10 мільйонів людей.

До слова, кількість «міст-примар» росте по всій Греції. Їх формування викликано різким скороченням чисельності населення і старінням суспільства. 

 

 

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Теги: бізнес Греція економіка відпочинок туризм податки

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