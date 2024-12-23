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Три сотні компаній у галузі харчування отримали майже 1,3 млрд грн з держбюджету (список)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Три сотні компаній у галузі харчування отримали майже 1,3 млрд грн з держбюджету (список)
Найбільше державних грошей отримала компанія з Одеси, яка є активним учасником у публічних закупівлях на послуги з харчування у державних та комунальних закладах
фото: Facebook/ТОВ «Фабрика смаку»

Двадцять найбільших компаній-одержувачів акумулювали понад 92% коштів із держбюджету

За 2023-2024 роки компанії гастрономічної індустрії отримали майже 1,3 млрд державного фінансування. Двадцять найбільших компаній-одержувачів акумулювали понад 92% коштів із держбюджету. Про це повідомляють аналітики YC.Market.

Найбільше державних грошей отримала одеська ТОВ «Фабрика смаку». За два роки із бюджету компанії сплатили трохи більше 397 млн грн (1580 транзакцій).

ТОВ «Фабрика смаку» є активним учасником та переможцем у публічних закупівлях на послуги з харчування у державних та комунальних закладах. Так, Департамент соцполітики Криворізької міської ради за результатами закупівлі замовив у ТОВ «Фабрика смаку» продуктових наборів на 136,15 млн грн.

Як йдеться в матеріалі журналістів, очікувана вартість закупівлі становила 136,23 млн грн. «Фабрика смаку» знизила ціну на 0,1% і отримала замовлення без конкуренції, оскільки на відкриті торги більше ніхто не прийшов.

Ще понад 273 млн грн (2638 транзакцій) за 2023-2024 роки отримало кооперативне підприємство «Володимирецький комбінат громадського харчування». Компанія із Рівненщини отримала, зокрема, кошти за харчування дітей, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи на територіях радіоактивного забруднення Вараського району Рівненської області. 

Трійку лідерів серед отримувачів публічних коштів замикає ТОВ «Лаяр cіт» із Львівщини. За період 2023-2024 року компанія отримала понад 81 млн грн (162 транзакції) із державного бюджету.

Три сотні компаній у галузі харчування отримали майже 1,3 млрд грн з держбюджету (список) фото 1
фото: YC.Market

Нагадаємо, аналітики YC.Market. склали рейтинг найдохідніших ресторанних мереж країни. У трійці лідерів опинилися McDonald's, франчайзі KFC та «Пузата Хата».

До слова, Київ став лідером за показниками чистого доходу у ресторанній сфері. У 2023 році столичні ресторани згенерували понад 23 млрд грн, що складає 72% від усього доходу в Україні.

Так, у столиці працює понад 1,2 тис. компаній, що, фактично, робить її центром гастрономічної індустрії, йдеться у дослідженні. Дніпропетровська область – друга за чистими доходами, які у 2023 році склали 1,6 млрд грн (5%). Тут активно працює понад 200 компаній. 

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Теги: Держбюджет їжа Одеса харчування

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