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«Роками не з'являлись на роботі»: авіакомпанія Lufthansa пішла на радикальний крок щодо працівників

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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«Роками не з'являлись на роботі»: авіакомпанія Lufthansa пішла на радикальний крок щодо працівників
Німецька авіакомпанія відтепер працюватиме без консультантів, аби виправити фінансове становище
фото із відкритих джерел

Для підвищення ефективності компанія Lufthansa вирішила звільнити всіх консультантів

 

У Німеччині стався цікавий інцидент: авіакомпанія Lufthansa заявила, що розриває співпрацю з усіма зовнішніми консультантами. Як пише видання  Handelsblatt, інвестори німецької авіакомпанії Lufthansa незадоволені діяльністю компанії.

За даними видання, керівництво Lufthansa зажадало, щоб усі відділи розірвали контракти із зовнішніми консультантами до початку наступного року.
 
Як зазначає Handelsblatt, однією з курйозних причин такого рішення стало внутрішнє листування компанії, з якого випливає, що «деяких з цих консультантів не бачили на робочому місці в Lufthansa вже кілька років».

Варто зазначити, що у Lufthansa є власна консалтингова компанія – Lufthansa Industry Solutions, яка, згідно з інформацією на її сайті, займається питаннями штучного інтелекту та кібербезпеки.

Високі витрати на зовнішніх консультантів є проблемою не тільки Lufthansa.

Федеральна рахункова палата Німеччини (Bundesrechnungshof) у нещодавньому звіті прямо вказала: часто неясно, навіщо німецькі компанії наймають зовнішніх консультантів, оскільки їхня робота не приносить видимої користі – за винятком самих консультантів.

Раніше гендиректор Lufthansa попрацював бортпровідником під прикриттям і зробив цікавий висновок. Йенс Ріттер вирішив особисто перевірити, як працює компанія. Він працював членом екіпажу у бізнес-класі та економ-класі на денних і нічних рейсах між Ер-Ріядом, Бахрейном та Франкфуртом. 

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Теги: Німеччина бізнес авіація праця робота економіка

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Економіка

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