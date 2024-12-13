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РФ та Індія посилюють економічні зв’язки – ISW

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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РФ та Індія посилюють економічні зв’язки – ISW
Російський диктатор Володимир Путін та прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді
фото з відкритих джерел

За час повномасштабної війни РФ проти України Індія отримала вигоду від дешевих російських енергоносіїв

Індія продовжує зміцнювати економічні відносини з Росією. Хоча нещодавно були спроби країни знизити залежність від РФ, як партнера з безпеки. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що 12 грудня Reuters повідомляло про те, що російська «Роснефть» та індійська нафтопереробна компанія Reliance Industries підписали історичну 10-річну угоду. Згідно з документом, Росія постачатиме в Індію 500 тис. барелів нафти щодня, на суму близько 13 млрд доларів на рік.

Таким чином, за час повномасштабної війни РФ проти України Індія отримала вигоду від дешевих російських енергоносіїв і подальших станцій, ставши врешті-решт найбільшим імпортером російської нафти.

У ISW ж нещодавно відзначили зусилля Індії щодо зниження залежності країни від російського військового співробітництва, зміцнення зв'язків із Заходом, а також дистанціювання від явно проросійської риторики з приводу війни в Україні.

«Водночас Індія продовжує балансувати ці кроки, підтримуючи стратегічні та економічні відносини з Росією, які відповідають інтересам Індії», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нафтопереробні заводи Індії відіграють ключову роль у переробці російської сирої нафти, яка потім експортується в інші країни, зокрема на Захід.

До слова, Індія наростила постачання до Росії обмежених критично важливих технологій, які підпадають під західні санкції. Експорт Індії для Кремля став другими за величиною після китайського.

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Теги: Індія росія економіка експорт ISW

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