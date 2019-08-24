ЄС погрожує Бразилії відкласти угоду про вільну торгівлю через пожежі тропічних лісів



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Палаючий дощ Амазонії став ще одним гнітючим знаком нашого часу - Туск

Президент Європейської Ради Дональд Туск погрожує Бразилії замороженням угоди про вільну торгівлю через нехтуванням лісовими пожежами, які спустошують тропічні ліси Амазонії.

Про це говориться у ремарках президента ЄР, присвячених початку роботи Саміту G7 у французькому Біарріці.

«Палаючий дощ Амазонії став ще одним гнітючим знаком нашого часу. Ми, звичайно, виступаємо за угоду між ЄС та Меркосур, яка також стосується захисту клімату та навколишнього середовища, але важко уявити гармонійний процес ратифікації європейськими країнами до тих пір, поки уряд Бразилії дозволить знищити зелені легені планети Земля. Йдеться про наше «бути чи не бути»,- зазначає Туск.

Разом із тим він зазначає, що ЄС готовий запропонувати Бразилії фінансову допомогу у боротьбі з пожежами.

Нагадаємо, ультраправого президента Бразилії Жаїра Болсонару звинувачують у заохоченні лісорубів до підпалів та недостатньому використанні ресурсів для боротьби з пожежами.

Болсонару натомість звинуватив екологічні групи у підпалах з метою дискредитації країни.

Райони тропічних лісів зазвичай підпалюють, щоб розчистити місце для фермерських господарств, особливо для скотарів. В рамках угоди «Меркосур» експортери яловичини отримають вигоду від річної квоти у 99 тисяч тонн, яка буде обкладатися низьким тарифом 7,5%.

Нагадаємо, влада Бразилії дала розпорядження залучити армію до боротьби з катастрофічними лісовими пожежами, які вирують в Амазонії.