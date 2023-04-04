Вступ в ЄС та санкції про Росії: Зеленський повідомив деталі переговорів з главою Єврокомісії

Політики обговорили подальші кроки для підтримки України

Сьогодні, 4 квітня, президент Володимир Зеленський провів телефонні переговори з главою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Серед головних тем переговорів – новий пакет санкції ЄС проти Росії, а також подальші кроки для підтримки України. Про це глава держави повідомив у Telegram.

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«Підтримую постійний контакт із резидентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Подякував за участь у Бучанському саміті, обговорили спільні міжнародні заходи на майбутнє», – зазначив президент.

Зеленський обговорив з главою Єврокомісії подальші кроки для підтримки України. Зокрема, йшлося про підготовку 11 пакету санкції ЄС проти Росії.

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Крім того, політики обговорили прогрес України у виконанні рекомендацій Єврокомісії для вступу до ЄС.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський ввів Олександра Камишіна, призначеного раніше міністром з питань стратегічних галузей промисловості, до ставки Верховного головнокомандувача