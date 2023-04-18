Росіянам буде дуже боляче. Мінфін США завдав потужного удару

Російська нафта більше не буде вільно продаватись у світі

Як Росія намагалась обходити санкції

Мені здається, Мінфін США дуже потужно перекрив найпоширеніші способи обходу санкцій на граничні ціни на російську нафту і нафтопродукти. Ну за фактом не закрив, а поки що розіслав попередження з описом схем обходу санкцій, і попередженням, що великий брат рано чи пізно зловить усіх винних.

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Описані схеми обходу санкцій.

Спууфінг. (англ. spoofing – підміна). Суть у тому, що судно обладнане АІС (джипіес трекер) в роботу АІС вносяться зміни шляхом включення потужних передавачів із землі, які спотворюють місцезнаходження судна. Таким чином АІС показує, що судно не заходило до нафтового терміналу, а плавало за 1000 км від порту. Перевантаження у морі. Там також використовується спууфінг. І додатково відключення трекерів. Маніпуляції із документами. У продажну ціну на нафту вносять усі витрати без деталізації (фрахт, страховка, розмитнення та ін.) Таким чином митний брокер не може точно зрозуміти, нафту купили по 59 або по 65 доларів за барель.

Я, звичайно, не експерт у цьому питанні, але думаю це потужний сигнал. Судно, яке потрапить у шорт-лист Мінфіну США, це як чорна мітка на все життя.

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Отже, всі ці спроби росіян тепер видно як на долоні. Думаю росіянам буде тепер дуже боляче.