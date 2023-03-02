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Двоє російських олігархів домагаються виключення зі списку санкцій

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Двоє російських олігархів домагаються виключення зі списку санкцій
Тіньков виїхав з Росії і заявив, що не підтримує режим Путіна
фото з відкритих джерел

Росіяни вважають, що зняття санкцій має бути пов'язане з публічною відмовою від режиму Путіна і його агресивної війни

Засновник одного і найбільших банків Росії Олег Тіньков написав листа до Міністерства закордонних справ Великої Британії, у якому просить виключити його із санкційного списку через те, що він «виїхав з Росії і не підтримує режим Путіна». Раніше подібні кроки вживав ще один російський олігарх Михайло Фрідман, власник «Альфа Груп». Про це пише Bloomberg.

«Я підтримую рішення уряду Великобританії накласти санкції на людей, які підтримують Путіна або сприяють війні, – йдеться у заяві Тінькова. – На жаль, що вони помилково вважали мене одним із таких людей. Зняття санкцій з мене було б справедливим і дало б сигнал, що західні санкції спрямовані не на всіх росіян, а лише на тих, хто підтримує Путіна та його вторгнення».

Тінькова підтримав російський бізнесмен у вигнанні та опозиціонер Михайло Ходорковський. Цього тижня він написав заяву до Міністерства закордонних справ Великої Британії із закликом зняти санкції з Тінькова. «Я вважаю, що рішення про введення санкцій проти нього було помилковим, – сказав Ходорковський в інтерв'ю. – Зняття санкцій має бути дуже чітко пов'язане з публічною відмовою від цього режиму і його агресивної війни».

МЗС Великої Британії заявило, що не коментує індивідуальні санкції. «Кожна фізична чи юридична особа, що потрапила під санкції, має право оскаржити своє включення, і для цього існує чіткий правовий шлях», – йдеться в заяві.

Bloomberg пише, що Ходорковський – не єдиний російський опозиціонер, який закликає прив'язати санкції до публічної критики війни. 

Леонід Волков, голова Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального, лобіює серед європейських, британських і американських чиновників встановлення чітких критеріїв того, як люди можуть бути виключені зі списку за засудження війни і виплату збитків, завданих Україні. Натомість він пропонує розширити санкції на 6 тисяч російських чиновників і пособників Кремля. 

Волков також переконує, що на послаблення санкцій заслуговують мільярдер Михайло Фрідман і його партнери по «Альфа Груп». Проте, і Великобританія, і ЄС вказували на ймовірні зв'язки «Альфи» з Кремлем, коли запроваджували санкції.

Адвокати Фрідмана надіслали листи активістів до ЄС напередодні рішення, яке має бути прийняте цього місяця щодо продовження санкцій.

Нагадаємо, Тіньков повідомив, що відмовився від російського громадянства.

Як повідомлялося, Угорщина вимагає пом'якшити санкції ЄС, запроваджені під час кількох раундів у зв'язку з вторгненням РФ в Україну, наполягаючи на виключені дев'яти осіб зі санкційного списку. Йдеться про наближених до Путіна олігархів Алішера Усманова, Петра Авена і Віктора Рашнікова. Угорщина вже намагалася вивести цю трійцю з-під санкцій у вересні, але відступила після політичного тиску. Також Угорщина прагне виключити сестру Усманова Гульбахор Ісмаїлову, бізнес-партнера Авена Михаїла Фрідмана, білорусько-російського олігарха Дмітрія Мазепіна, його сина Микиту Мазепіна, а також російських олігархів Григорія Березкіна і В'ячеслава Кантора.

Теги: росія санкції війна олігархи Велика Британія Європейський союз

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