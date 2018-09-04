Україна з початку року знизила імпорт газу майже на 27%



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У серпні 2018 року імпорт склав 1 млрд 297,7 млн куб. м газу

Україна за вісім місяців 2018 року скоротила імпорт природного газу на 26,7% (2 млрд 501,8 млн куб. м), порівняно з аналогічним періодом 2017 року - до 6 млрд 875,4 млн куб. м.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на оперативні дані «Укртрансгазу».

За цей період з боку Словаччини надійшло 4 млрд 271,6 млн куб. м газу (-40% до січня - серпня-2017), Угорщини - 2 млрд 84,5 млн куб. м (+41,1%), Польщі - 519,2 млн куб. м (-33,6%).

У серпні 2018 року імпорт склав 1 млрд 297,7 млн куб. м газу, що на 5,1% більше, ніж у серпні-2017 (1 млрд 235,1 млн куб. м).

До слова, Кабінет міністрів України розширив перелік заборонених для імпорту товарів з Російської Федерації.