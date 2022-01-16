Українці отримали право докупити пенсійний стаж: скільки та кому треба заплатити

Якщо пенсіонеру не вистачить стажу, влада дозволяє його докупити

З 1 січня 2022 року для виходу на пенсію у 60 років необхідно мати щонайменше 29 років страхового стажу

Влада України дозволила пенсіонерам докуповувати пенсійний стаж, але це обійдеться їм у досить високу ціну. Про це повідомив експерт із питань соціальної політики Андрій Павловський на своїй сторінці у Facebook.

З 1 січня 2022 року для виходу на пенсію у 60 років необхідно мати щонайменше 29 років страхового стажу – за кілька років вже необхідно буде мати 35 років стажу. Якщо пенсіонеру не вистачає стажу, влада дозволяє його докупити, але для цього треба заплатити 34 320 грн.

При цьому договір на купівлю страхового стажу слід укладати не з Пенсійним фондом, а з Державною фіскальною службою України, зазначає Павловський.

Як повідомлялося, станом на 1 січня 2022 року пенсії понад 10 тис. грн. отримували 511 тис. українців, або 4,7% від загальної кількості пенсіонерів.

Загальна кількість пенсіонерів на початок поточного року становила 10,841 млн осіб. За даними ПФУ майже 50% українців отримують пенсії менші за 3 тис. грн.

Раніше повідомлялося, що перерахунок пенсій у 2022 році проведуть у 12 етапів. А вже з 1 січня додаткові виплати отримають інваліди-чорнобильці та жінки 1962 року народження.

Також нещодавно Міністерство фінансів оновило перелік банків, через які здійснюватиметься виплата пенсій, грошової допомоги та зарплат працівникам бюджетних установ.

За даними Мінфіну, до оновленого списку порівняно з переліком на 1 вересня доданий «РВС Банк».

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