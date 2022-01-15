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    Економіка та фінанси

    Пенсії в Україні перерахують заднім числом: кому і на скільки

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    Деяким українцям заднім числом перерахують пенсії - Пенсії в Україні перерахують заднім числом: кому і на скільки
    Деяким українцям заднім числом перерахують пенсії
    фото з відкритих джерел

    Пенсії планують перерахувати військовослужбовцям розвідувальних органів (окрім військовослужбовців строкової служби)

    В Мінсоцполітики підготували проєкт постанови Кабміну щодо перерахунку пенсій особам, звільненим із розвідувальних органів. Пенсії колишнім розвідникам збільшать заднім числом – з 1 серпня 2021 року. Проєкт уже розмістили для обговорення на сайті Федерації профспілок України.

    Постанова Кабміну №729 щодо посадових окладів військовослужбовців розвідувальних органів набула чинності у липні торік.

    Водночас перерахунку пенсій тоді не відбулося, тож його планують провести цьогоріч – заднім числом.

    Пенсії планують перерахувати військовослужбовцям розвідувальних органів (окрім військовослужбовців строкової служби).

    Так, згідно з проєктом, перерахунок проведуть з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому набула чинності постанова КМУ від 14 липня 2021 року №729, тобто з 1 серпня.

    Кому донарахують пенсію?

    Цією постановою Кабміну було встановлено, що посадові оклади військовослужбовців розвідувальних органів встановлюються відповідно до розмірів посадових окладів військовослужбовців ЗСУ з такими коефіцієнтами:

    • для військовослужбовців кадрового складу – 1,8
    • для військовослужбовців, які не належать до кадрового складу – 1,4.

    Якщо ж раптом у результаті перерахунку, передбаченого проєктом постанови, розмір пенсії зменшиться, то пенсіонер в такому випадку отримуватиме раніше призначену пенсію.

    У держбюджеті на ці потреби мають передбачити додаткові 106 млн грн (за 2021 рік) і 293 млн грн (які потрібні на поточний рік).

    Як повідомлялося, станом на 1 січня 2022 року пенсії понад 10 тис. грн. отримували 511 тис. українців, або 4,7% від загальної кількості пенсіонерів.

    Загальна кількість пенсіонерів на початок поточного року становила 10,841 млн осіб. За даними ПФУ майже 50% українців отримують пенсії менші за 3 тис. грн.

    Раніше повідомлялося, що перерахунок пенсій у 2022 році проведуть у 12 етапів. А вже з 1 січня додаткові виплати отримають інваліди-чорнобильці та жінки 1962 року народження.

    Теги: пенсіонери Пенсійний фонд пенсія
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    Пенсії в Україні перерахують заднім числом: кому і на скільки