Ціни стрімко ростуть, а нам пропонують потерпіти

Влада мовчить або маневрує

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Заговор молчания вокруг резкого и чудовищного повышения цен на продовольствие и энергоносители в Украине организовала власть и официальные сми, надеясь, что проблема стремительного обнищания украинцев временное явление и к весне как-то рассосется сама собой. Поэтому, замалчивание или отвлечение внимания общественного мнения, (например, шумная ловля Порошенко), признано Офисом президента и Кабмином лучшей стратегией управления страной и социально-экономическим кризисом.

Во время взрывного роста цен на продовольствие и энергоносители верхушка украинской власти – президент Зеленский и его фаворит Ермак, спикер Верховной рады Стефанчук, премьер-министр Шмыгаль или секретарь СНБО Данилов либо отдыхают, либо стараются не касаться острых социально-экономических проблем в которые попала украинское общество и экономика. Например, фаворит президента Украины, Ермак дают больше интервью на хорошем английскому языке, но совершенно не признается, что Украина находится накануне энергетического и продовольственного кризиса. Сам президент Зеленский упорно отдыхает и набирается сил. Спикер Верховной рады Стефанчук, радостно шутит, но ничего не замечает , что происходит со страной. Точно также поступает и секретарь СНБО Данилов, – давая прессе огромные интервью он не разу не упомянул об угрозе продовольственной безопасности, которая нависла над Украиной. Похоже ведет себя и премьер-министр Украины Шмыгаль, который как глава исполнительной власти страны, больше других виновен сложившейся социально-экономической ситуации. Хорошо видно, что Шмыгаль растерялся. Он выжидает, надеясь, что ситуация не пойдет в худшую сторону.

Через армию зе-ботов в интернете и контролируемые СМИ власть пытается убедить людей, что во всем виноваты внешние негативные факторы роста цен на энергоносители и продовольствие. Но при этом, власть не может объяснить общественному мнению: почему огромные прибыли украинских олигархов в 2021 году сопровождается стремительным ростом цен и обнищанием Украины. Почему другие, соседние страны не допустили столь взрывного роста цен на внутреннем рынке и резкого обнищания населения своих граждан. Почему за весь предыдущий год украинская власть практически ничего не делала, чтобы предупредить продовольственный и газовый кризис в стране, чтобы снизить шокирующий удар роста цен на газ и продовольствие.

Вместо этого нам предлагают потерпеть или готовится к болезненному командно-административному управлению сверху ценами на газ и продовольствие. По опыту прошлых лет мы прекрасно понимаем к чему все это приведет: дефицит товаров, остановку предприятий, черный рынок, массовую несправедливость при распределении и использование продовольственных талонов, росту безработице и росту цен.

Таким образом политическое руководство Украины во главе с президентом Зеленским за несколько лет, неожиданно для страны, сделала резкий поворот, рывок от сумбурных и болезненных псевдорыночных реформ к административным методам руководства, сначала политики, а теперь и экономики.

В любом случае, надо срочно что-то делать, а не замалчивать острую проблему продовольственного и газового кризиса в стране и не искать выход попытке остановить приказом рост цен и в печатании талонов на продовольствие для миллионов бедных. Президент Украины должен срочно менять некомпетентного и услужливого Шмыгаля на нового, авторитетного премьер-министра, который бы имел опыт работы в условиях социально-экономического кризиса и не побоялся бы, для исправления ситуации, пойти на конфликт с группами давление и принять радикальные меры для облегчения тяжелого положения на продовольственном и газовом рынке. Таких людей в Украине мало.

Больше всего сейчас к этой работе подходит Тимошенко, которая часто критикует социально экономическую политику власти с позиции свой программы выхода из кризиса. Но Офис президента Зеленского боится подпускать ее к власти, ибо он боится падения своего рейтинга, а своего кандидата на должность премьер-министра, который бы справился в возникшим продовольственным кризисом у власти нет. Тем более, что депутаты правящего большинства Верховной рады прекрасно понимают ,что Тимошенко-премьер потребует от парламента принятия радикальной экономической программы для спасения экономики страны. А зачем им это нужно. Они и так себя хорошо чувствуют при стыдливом и пассивном премьере Шмыгале и щедром Офисе президента Зеленского.

А то, что украинский народ быстро опускается в массовую нищету и бедность – это пока мало кого волнует, там наверху.

Джерело: блог Віктора Небоженка

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