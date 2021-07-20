В Україні без світла залишилися 75 населених пунктів через негоду

Відключення світла сталося у чотирьох областях

В Україні станом на 7 ранку 20 липня без світла залишилися 75 населених пунктів. Там через ускладнення погодніх умов спрацювали системи автоматичного захисту ЛЕП, повідомляє ДСНС.

Відключення світла сталося у чотирьох областях: Київська – 38, Сумська – 27, Чернігівська – шість та Житомирська – чотири.

Для відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, 19 липня в Україні оголошували штормове попередження у низці областей України.

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Також 19 липня близько 11:30 на Київ насунулась гроза і об 11:45 столицю накрила злива. Небо у місті стало чорним, як вночі. Здійнявся сильний вітер, шквали до 15-20 м/с.

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