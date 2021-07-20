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    Події в Україні

    В Україні без світла залишилися 75 населених пунктів через негоду

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    Для відновлення електропостачання залучено бригади обленерго - В Україні без світла залишилися 75 населених пунктів через негоду
    Для відновлення електропостачання залучено бригади обленерго
    Фото: cheline

    Відключення світла сталося у чотирьох областях

    В Україні станом на 7 ранку 20 липня без світла залишилися 75 населених пунктів. Там через ускладнення погодніх умов спрацювали системи автоматичного захисту ЛЕП, повідомляє ДСНС.

    Відключення світла сталося у чотирьох областях: Київська – 38, Сумська – 27, Чернігівська – шість та Житомирська – чотири.

    Для відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

    Нагадаємо, 19 липня в Україні оголошували штормове попередження у низці областей України.

    Так, Хмельницький перетворився на бурхливу ріку (відео).

    Повідомлялося, що Київ підраховує збитки від негоди: повалено й пошкоджено майже 400 дерев (фото)

    Також 19 липня близько 11:30 на Київ насунулась гроза і об 11:45 столицю накрила злива. Небо у місті стало чорним, як вночі. Здійнявся сильний вітер, шквали до 15-20 м/с.

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    Теги: Чернігівщина електроенергія Сумщина Київщина Україна Житомирщина вітер негода
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    В Україні без світла залишилися 75 населених пунктів через негоду