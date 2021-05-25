Стартував розпродаж землі. Мінагрополітики озвучило покрокову інструкцію для громад

Вільні землі громади зможуть виставляти в оренду на земельних аукціонах

Міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко під час другого дня Всеукраїнського форуму «Україна.30.Земля» презентував перші сім кроків, які необхідно зробити громадам для правильного та ефективного розпорядження землею.

«Підписаний учора президентом України законопроєкт № 2194 уже дозволяє громадам розпочати поетапну роботу із землями, які перейшли в їхнє розпорядження. Передусім громади вже можуть проводити повну інвентаризацію земель відповідно до постанови КМУ № 476. Тобто їм необхідно розпочати із формування повноцінної бази даних про всі земельні ділянки на території громади, створити картографічну основу всієї території громади, а також визначити функціональне призначення землі», — наголосив Лещенко.

Усі ці кроки, як зауважив міністр, дозволять громадам пропонувати бізнесу та інвесторам обирати найоптимальніше місце для своєї діяльності, що стимулюватиме добросовісну конкуренцію.

«Для цього громадам також потрібно регулярно проводити зустрічі з потенційними інвесторами. Вони повинні мати у своєму арсеналі інформацію про своє географічне розташування, транспортну та іншу інфраструктуру, природні та людські ресурси. У цьому їм допомагатиме наш геопортал відкритих даних, який уже наповнюється всією необхідною інформацію», – сказав Лещенко.

Він також додав, що громадам необхідно регулярно проводити нормативно-грошову оцінку земель та створити електронний архів землевпорядної документації й публікувати його в Інтернеті.

«Вільні землі громади зможуть виставляти в оренду на земельних аукціонах. Найближчими днями президент Володимир Зеленський підпише законопроєкт № 2195. Цей документ дасть можливість проводити відкриті публічні і прозорі земельні аукціони. Безперечно, цей інструментарій дозволить суттєво збільшити надходження до місцевого бюджету», – зазначив міністр.

На сайті Держгеокадастру потенційні інвестори можуть знайти інформацію про ділянку і проведені торги з відеозаписом. Процедура проведення земельних аукціонів описана в статті 137 Земельного кодексу.

Зазначимо, Тимошенко в етері телеканалу розповіла про п’ять основних земельних новацій, які є небезпечними для України. Вона зазначила, що насамперед знімається увесь контроль держави за використанням землі, зокрема йдеться про екологічні нормативи.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 24 травня на Всеукраїнському Форумі «Україна 30. Земля» підписав законопроєкт № 2194, який регулює передачу земель «на місця» громадам. Він має виправити юридичні колізії роботи ринку землі, а також врегулювати реалізацію переважного права орендаря на купівлю та електронні земельні торги.