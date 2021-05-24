Міністр агрополітики розповів, кого зачеплять санкції за приватизацію землі

Покарання для махінаторів – замороження активів та процесуальні заходи через суди

Міністр аграрної політики і продовольства України Роман Лещенко розповів, кого торкнуться санкції за безоплатну приватизацію землі.

Про це він повідомив в ефірі токшоу «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

«Йдеться не про простих громадян України, які скористалися правом безоплатної приватизації. Йдеться про людей, які, зловживаючи владою та посадовим становищем, скористалися ним десятки разів. Це коли посадові особи та члени їхніх родин, махінатори консолідували в своїх руках тисячі гектарів землі», – зазначив Лещенко.

За його словами, це стосується випадків, коли земля оформлялася на мертвих душ.

Для таких махінаторів покарання – замороження активів та процесуальні заходи через суди.

Нагадаємо, Мінагрополітики пропонує застосувати механізм санкцій Ради національної безпеки та оборони (РНБО) до «земельних махінаторів». Крім того, людей, які скористались правом безоплатної приватизації землі, пропонується обкласти новим податком.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський 24 травня на Всеукраїнському Форумі «Україна 30. Земля» підписав законопроєкт № 2194, який регулює передачу земель «на місця» громадам. Він має виправити юридичні колізії роботи ринку землі, а також врегулювати реалізацію переважного права орендаря на купівлю та електронні земельні торги.

Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко переконана, що законопроєкт № 2194 продовжує стратегію щодо розпродажу землі іноземцям і ставить крапку на українському фермерстві.

Напередодні Верховна Рада схвалила ще один законопроєкт для завершення земельної реформи – №2195. Він дозволяє продаж землі через інтернет на електронних аукціонах.

Нагадаємо, в Україні хочуть скасувати інститут постійного землекористування для всіх категорій осіб, включаючи рядових громадян. Такий інститут передбачає право довічного володіння земельною ділянкою, але забороняє вільно розпоряджатися нею – продавати або здавати в оренду.