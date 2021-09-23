Українцям перерахують пенсії: хто отримає надбавку у півтори тисячі гривень

В Україні у 2022-му мінімальну пенсію підвищать з 1934 до 2093 грн. При цьому максимальна виплата збільшиться на 1590 грн, до 20 930 грн.

Як будуть перераховувати:

з липня: підвищення з 1934 до 2027 грн;

з грудня: до 2093 грн.

Відзначимо, для максимальної пенсії за наявності 35 років стажу розмір зарплати повинен бути на рівні понад 60 тис. грн. Сплачуючи податки з такого доходу, в наступному році можна буде претендувати на пенсію близько 20 тис. грн.

Найбільші виплати традиційно отримують судді. Вони, на відміну від простих українців, не отримують пенсію за формулою. Замість цього вони можуть претендувати на 80% від зарплати судді. І з ростом зарплат їм перераховують і розмір пенсій.

У той же час левова частка українців, згідно з даними ПФУ, отримують пенсії, розмір яких досягає всього 3 тис. грн.