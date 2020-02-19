«Українська газомоторна асоціація» спростувала новини про обов’язкову сертифікацію авто з газовими балонами



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За даними асоціаіції, будь-яких змін в законодавчо регламентованій процедурі переобладнання та реєстрації транспортних засобів не відбулося

Поширена на початку лютого деякими ЗМІ інформація про зміни в процедурі переобладнання автомобілів з газовими балонами (ГБО) та встановленням обов’язкової сертифікації автомобіля після встановлення ГБО не відповідає дійсності. Про це заявила громадська спілка «Українська газомоторна асоціація».

Зазначається, що будь-яких змін в законодавчо регламентованій процедурі переобладнання та реєстрації транспортних засобів не відбулося.

Відповідно до публічної інформації із відкритих джерел, на сьогодні в Україні в галузі оцінки відповідності автомобілів здійснюють діяльність:

- приблизно 1000 випробувальних лабораторій, акредитованих НААУ;

- вісім органів сертифікації, визнаних та призначених Міністерством інфраструктури України, частина з яких є державними установами, а інші - частково пов’язані між собою відносинами власності та/або контролю, що наведено у додатку до цього звернення.

В асоціації підкреслюють, що процедура проведення переобладнання та реєстрації такого переобладнання існувала в Україні з 2009 року, без будь-яких змін законодавчого регулювання.

Станом на початок 2020 року вартість проведення процедур оцінки відповідності ГБО для подальшої реєстрації для споживачів становила 400-600 гривень.

«Але, не зважаючи на це, в січні 2020року посадовими особами НААУ та Мінінфраструктури, за сприяння ГСЦ МВС України, шляхом обміну листами фактично було позбавлено випробувальні лабораторії права на оформлення актів технічної експертизи за формою, встановленою законодавством, шляхом заборони приймати такі документи сервісними центрами МВС України», - стверджують спеціалісти.

Зазначене, за їхніми даними, було реалізовано шляхом:

1. Направлення листа НААУ на адресу ГСЦ МВС України №2-3/2-0294 від 24.01.2020р. за підписом заступника Голови з акредитації НААУ О.С. Крилова.

2. Направлення листа Мінінфраструктури №262/39/14-20 від 24.01.2020р. за підписом першого заступника Міністра Д. Абрамовича.

Представники асоціації звертають увагу, що ці листи ґрунтуються на довільному трактуванні положень чинно го законодавства та ДСТУ ISO/IEC 17025 в редакції, не чинній на дату направлення таких листів.

«Зміст зазначених листів спрямований на реалізацію в сфері оформлення переобладнання ГБО замість простої та законодавчо регламентованої одностайної процедури оцінки відповідності із оформленням акту технічної експертизи схеми двостадійного оформлення переобладнання: шляхом звернення спочатку до випробувальної лабораторії, а потім - до органу сертифікації, який видасть сертифікат на підставі протоколів випробувань. Наведена схема не ґрунтується, а навіть більше, суперечить чинному законодавству, нав’язувана система сертифікації не має будь-якого підґрунтя, чинним законодавством не регламентована, не має будь-якого змістовного наповнення, є виключно штучною надбудовою, яка спрямовано виключно на збільшення вартості послуг із оцінки відповідності для споживачів та направлення фінансових потоків через декілька комерційних структур - органів сертифікації, які фактично не надають будь-яких послуг», - пояснюють спеціалісти.

Зазначається, що внаслідок реалізації зазначеного вартість послуг із оцінки відповідності для кінцевого споживача зросла до 2500-5000 грн, значна частина яких - кошти за сертифікацію.

«Таким чином, було штучно створено систему підприємств-посередників, які мають статус органів сертифікації, з метою монополізації та підпорядкування зазначеним підприємствам в процесі оцінки відповідності приблизно 1000 акредитованих випробувальних лабораторій. Обсяг грошових коштів, які можуть бути безпідставно отримані зазначеними суб’єктами за деяким оцінками може становити до 20 мільйонів гривень щомісячно», - йдеться у заяві.

Газомоторна асоціація заявила, що зараз вживає заходів, передбачених чиним законодавством, для відновлення ринку оцінки відповідності транспортних засобів, які переобладнані на ГБО, для виключення монополізації зазначеного ринку та сприянню діяльності розгалуженої мережі випробувальних лабораторій на території України для вільного да доступного проведення процедур оцінки відповідності переобладнаних транспортних засобів, уникнення штучного подорожчання вартості таких послуг для споживачів соціального виду палива, а також уникненню створення аналогів «майданчиків Яценко» в галузі переобладнання транспортних засобів.