  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    В Ірані сталося аварійне відключення єдиної АЕС

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    АЕС в Ірані зазнала &laquo;аварійної зупинки&raquo; - В Ірані сталося аварійне відключення єдиної АЕС
    АЕС в Ірані зазнала «аварійної зупинки»
    Фото: flickr.com/[email protected]

    АЕС в Бушехере «зупинили на три-чотири дні»

    У неділю, 20 червня, єдина іранська атомна електростанція зазнала тимчасової аварійної зупинки. У країні можливі перебої з електрикою. Про це повідомляє видання Arab News.

    Співробітник Державної електроенергетичної компанії Голамалі Рахшанімехр заявив що зупинка Бушерської АЕС сталася в суботу і триватиме три-чотири дні.

    Це перший випадок, коли Іран повідомляє про аварійну зупинку АЕС, розташованої в Південному портовому місті Бушер. Вона була введена в експлуатацію у 2011 році за сприяння Росії.

    У березні офіційний представник ядерного відомства Махмуд Джафарі заявив, що станція може припинити роботу, оскільки Іран не може закуповувати деталі та обладнання для неї у Росії через санкції, введені Сполученими Штатами у 2018 році.

    АЕС «Бушер» заправляється ураном, виробленим в Росії, а не в Ірані, і знаходиться під наглядом Міжнародного агентства з атомної енергії ООН.

    Нагадаємо, Хмельницька атомна електростанція у п'ятницю, 18 червня, через відключення двох турбоживильних насосів відключила від енергомережі енергоблок №2.

    Теги: Іран АЕС зупинка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В Ірані сталося аварійне відключення єдиної АЕС