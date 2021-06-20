В Ірані сталося аварійне відключення єдиної АЕС

Співробітник Державної електроенергетичної компанії Голамалі Рахшанімехр заявив що зупинка Бушерської АЕС сталася в суботу і триватиме три-чотири дні.

У неділю, 20 червня, єдина іранська атомна електростанція зазнала тимчасової аварійної зупинки. У країні можливі перебої з електрикою. Про це повідомляє видання Arab News .

Це перший випадок, коли Іран повідомляє про аварійну зупинку АЕС, розташованої в Південному портовому місті Бушер. Вона була введена в експлуатацію у 2011 році за сприяння Росії.

У березні офіційний представник ядерного відомства Махмуд Джафарі заявив, що станція може припинити роботу, оскільки Іран не може закуповувати деталі та обладнання для неї у Росії через санкції, введені Сполученими Штатами у 2018 році.

АЕС «Бушер» заправляється ураном, виробленим в Росії, а не в Ірані, і знаходиться під наглядом Міжнародного агентства з атомної енергії ООН.

Нагадаємо, Хмельницька атомна електростанція у п'ятницю, 18 червня, через відключення двох турбоживильних насосів відключила від енергомережі енергоблок №2.