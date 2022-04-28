Франція заарештувала віллу колишнього зятя Путіна

У 2018 році Кирило Шамалов розлучився з дочкою Путіна, після чого частка Шамалова в «Сибурі» зменшилася з 20% до 3,88%

Віллу Шамалов придбав її у 2012 році у сім'ї мільярдера Тимченка

У Біарріці заарештували віллу, яка належить бізнесменові Кирилу Шамалову, колишньому чоловікові дочки Володимира Путіна Катерини Тихонової. Адреса будинку з'явилася у реєстрі французького Мінфіну із замороженою в рамках санкцій нерухомістю.

Йдеться про віллу на авеню генерала МакКроскі. ЗМІ писали, що Шамалов придбав її у 2012 році у сім'ї мільярдера Геннадія Тимченка через свою фірму Alta Mira.

У березні за проникнення на віллу затримали програміста Сергія Савельєва, який передав Gulagu.net архів відео з тортурами в саратовській тюремній лікарні. Він публікував зйомки з будівлі.

Газета Nice Matin зазначає, що арешт також наклали на віллу мільярдера Олега Дерипаски поруч із Сен-Тропе та особняк співвласника «Групи Альянс» Муси Бажаєва, що розташований неподалік Ніцци.

У 2018 році Bloomberg повідомив про розлучення Тихонової та Шамалова, після якого частка Шамалова в «Сибурі» зменшилася з 20% до 3,88%. ЗМІ також знаходили в злитому хакером листуванні Шамалова, що свій перший пакет у 3,88% акцій вартістю близько 380 млн. доларів він купив за 100 доларів. У компанії це заперечували.