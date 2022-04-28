Україна хоче націоналізувати білоруські та російські судна

Судна передали на зберігання до Адміністрації морських портів України

Україна вилучила та передала на зберігання до Адміністрації морських портів декілька білоруських та російських суден. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Прикордонники та слідчі Держбюро розслідувань виявили в акваторії Ізмаїльського порту білоруське судно «Надежда» та суховантажну баржу, які були залучені у логістичних операціях окупантів на Дунаї.

В акваторії Чорноморська виявили судно російської федерації. За даними Генштабу, власники намагалися заховати нафтоналивний танкер «Волгонефть-268» на Іллічівському судноремонтному заводі. На судні замінили прапор із російського на замбійський.

Ці судна передали на зберігання до Адміністрації морських портів України. Тепер компетентні органи розглянуть питання щодо націоналізації суден.

Нагадаємо 1 квітня Верховна Рада схвалила закон №7169, який передбачає націоналізацію майна громадян Росії, а також громадян України, які публічно заперечують війну.

Тим часом розвідка Британії повідомила, скільки російських кораблів перебуває у Чорному морі.

Радник Банкової Олексій Арестович заявляє про втрату окупантами ще одного корабля. Він додав, що ця інформація потребує уточнення.

Нагадаємо, що через морську блокаду Росія втратила вже третину судноплавства біля своїх портів.