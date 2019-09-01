  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Українські інженери розробили «пасіку майбутнього»

    • Розсилка
    Українські інженери розробили «пасіку майбутнього»

    Запатентували своє Ноу-Хау автори ідеї в Україні

    Група українських та польських інженерів розробила «пасіку майбутнього, в якій кожен «розумний» вулик обладнано електронними IoT (мережа пов’язаних через інтернет об’єктів, здатних збирати дані і обмінюватися даними) пристроями, які передають інформацію про життя бджіл пасічникам на смартфон.

    Про це пише Аgri-gator.

    Крім України, »пасіки майбутнього» вже кілька років успішно працюють в Канаді та Польщі. Готується відкриття пасік в США, Ізраїлі та інших країнах Європи.

    Читайте також

    З кожним роком до команди розробників приєднується дедалі більше інженерів, вчених, професійних бджолярів з багатьох країн, пише видання.

    Однак запатентували своє Ноу-Хау автори ідеї саме в Україні.

    seeds-rozumnyj-vulyk-2-709x430_01

    «Пасіки майбутнього» дозволять створити в країні абсолютно новий ринок – ринок запилення, ефект від якого оцінюється за різними джерелами від 2 до 4 млрд доларів щорічно», – розповідає автор ідеї проекту Ігор Курдін.

    Українські експортери активно використовують можливості безмитного експорту у межах тарифних квот ЄС. Цього року вже повністю вичерпано 9 квот. Повністю використано тарифні квоти на мед.

    Читайте також
    ринок інтернет смартфон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ