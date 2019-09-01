Українські інженери розробили «пасіку майбутнього»



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Запатентували своє Ноу-Хау автори ідеї в Україні

Група українських та польських інженерів розробила «пасіку майбутнього, в якій кожен «розумний» вулик обладнано електронними IoT (мережа пов’язаних через інтернет об’єктів, здатних збирати дані і обмінюватися даними) пристроями, які передають інформацію про життя бджіл пасічникам на смартфон.

Про це пише Аgri-gator.

Крім України, »пасіки майбутнього» вже кілька років успішно працюють в Канаді та Польщі. Готується відкриття пасік в США, Ізраїлі та інших країнах Європи.

З кожним роком до команди розробників приєднується дедалі більше інженерів, вчених, професійних бджолярів з багатьох країн, пише видання.

Однак запатентували своє Ноу-Хау автори ідеї саме в Україні.

«Пасіки майбутнього» дозволять створити в країні абсолютно новий ринок – ринок запилення, ефект від якого оцінюється за різними джерелами від 2 до 4 млрд доларів щорічно», – розповідає автор ідеї проекту Ігор Курдін.

Українські експортери активно використовують можливості безмитного експорту у межах тарифних квот ЄС. Цього року вже повністю вичерпано 9 квот. Повністю використано тарифні квоти на мед.