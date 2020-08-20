Тату з Бульбою: російський боєць виявив бажання отримати українське громадянство



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Кісер під час одного з боїв без правил Twitter Кісера

Боєць розповів про критику російської влади

Уродженець РФ Олексій Кісер, який виступає у змішаних єдиноборствах, зробив татуювання Тараса Бульби та хоче отримати українське громадянство.

У 2014 році боєць змішаних єдиноборств з Оренбурга Олексій Кісер в якості підтримки українців зробив на своєму плечі величезне татуювання Тараса Бульби.

У 2016 році боєць, який має українське коріння, поїхав з Росії і зараз проживає в Білорусі. У планах Кісера - змінити російське громадянство на українське.

«Моя самосвідомість стала прокидатися, коли політичне керівництво Росії почало демонструвати свою агресивну політику стосовно України. Розв’язання війни на сході України, коли російські найманці і солдати вбивали українців, захоплювали їх території, викликали у мене не тільки гидливість по відношенню до керівництва Росії. У мене почало прокидатися моє українське коріння», - заявив Кісер.

Спортсмен відзначив, що більше не стане приїжджати на територію РФ, через узурпацію влади, відсутність громадянських свобод та постійні репресії.

«Я не приховував своєї проукраїнської позиції, критикував російську владу і з кожним наступним приїздом мав все більше шансів потрапити під апарат каральних органів Росії. Нещодавно ухвалив рішення більше не приїжджати туди. Не хочу себе асоціювати з цією країною. Узурпація влади, незмінюваність режиму, відсутність громадянських свобод, постійні репресії незгодних з режимом, поліцейська держава, повсюдний застій, абсурдна зовнішня політика, горезвісний «русскій мір» - все це мене відкидає від Росії», - наголосив 28-річний боєць.

Зауважимо, що Кісер у ММА виступає у важкій ваговій категорії. Провів 14 боїв, здобув 10 перемог при 4-х поразках.

Джерело: champion.com.ua