В Україні в продаж потрапило небезпечне масло: хто виробник

Вершкове масло одного з українських підприємств не відповідає критеріям якості

Українські споживачі поскаржилися на низьку якість вершкового масла, яке виробляє ТОВ «Харківський молочний завод», до обласного управління Держпродспоживслужби. Про це повідомила пресслужба установи.

Аналіз показав, що продукція цього виробника справді не відповідає держстандартам за вмістом немолочного жиру.

Після проведеного дослідження працівники Держпродспоживслужби прийшли на вказане підприємство, де було складено протокол за ст. 65 Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, ветеринарну медицину та благополуччя тварин».

«Харківський молочний завод», згідно із законодавством України, має виплатити штраф у розмірі 32 тис. 500 гривень за порушення ДСТУ під час випуску вершкового масла. Зазначається також, що на заводі повинні бути усунені всі порушення та налагоджено виробництво натуральної та якісної вершкового масла, як це вказує виробник на упаковці продукту.

Коментарів з боку підприємства поки що не надходило, тому не ясно, чи згоден виробник зі звинуваченнями на свою адресу та чи планується сплата штрафу.

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