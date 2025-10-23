В Україні подорожчала цибуля: фермери скорочують продаж через погоду

Ціни на овоч за тиждень зросли на 12%, а частина врожаю залишається в полях через несприятливі умови

В Україні знову зростають ціни на цибулю. Цього тижня фермери пропонують її до продажу по 7–13 грн за кілограм – це в середньому на 12% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналітиків EastFruit.

«З початку поточного тижня на внутрішньому ринку України підвищуються відпускні ціни на цибулю. Фермери повідомляють про те, що частина врожаю овочів, як і раніше, залишається в полях, при цьому їх якість поступово погіршується. Крім того, цибуля в полях почала проростати, що також негативно позначиться на подальшій якості продукції», – йдеться в публікації.

Основною причиною подорожчання цієї продукції, на думку експертів, є той факт, що багато господарств змушені призупинити збирання врожаю цибулі через несприятливі погодні умови, через що суттєво скоротилися обсяги пропозиції даної продукції на ринку.

Також аналітики повідомляють про те, що більшу частину цибулі хорошої якості фермери вважають за краще закладати на зберігання, здійснюючи продаж на даний час невеликими партіями.

При цьому, незважаючи на позитивний ціновий тренд, наразі ціни на цибулю на ринку України в середньому на 21% нижчі, ніж в аналогічний період минулого року.

