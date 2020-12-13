Українцям блокують платіжні карти за несплату штрафів за «листи щастя»

Не допускайте прострочки в оплаті штрафів, якщо ви не збираєтеся оскаржувати їх у суді

Ті, хто прострочив або помилився в реквізитах, можуть бути жорстко покарані

Водії-порушники ПДР, які отримали «лист щастя», нерідко стикаються з проблемою з оплати штрафів. Автомобілістам не завжди вдається коректно сплатити ці штрафи, накладені в автоматичному режимі. За уявну несплату порушникам блокують рахунки. Зняти з них арешт непросто і клопітно. А з 10-кратним збільшенням камер на дорогах побільшає і таких боржників. У проблемі розібрався сайт «Сьогодні».

Ми з’ясували:

чому виникають проблеми з оплатою штрафів онлайн;

чим загрожує водієві навіть уявна несплата і як бути, якщо оплата «не пройшла»;

як розв'язувати проблему з нібито неоплаченими штрафами.

Боржники мимоволі

Досить часто трапляються ситуації, коли штраф сплачено, а водій залишається в неплатниках. При самостійній сплаті через термінал, банк або інші фінустанови велика ймовірність припуститися помилки і виявитися в числі неплатників. В результаті прострочений борг передають до Державної виконавчої служби (ДВС), де сума подвоюється і на водія заводиться провадження.

За даними мобільного платіжно-інформаційного сервісу «Штрафи UA», близько 2000 користувачів застосунку щомісяця стикаються з блокуванням карткових рахунків та іншими санкціями через сплату штрафів не у встановлені законодавством строки.

Сайт зібрав кілька історій людей, що зіткнулися з такою проблемою.

Олексій майже відразу сплатив штраф через одну з фінансових установ. Але в призначенні платежу підтягнулися зайві дані, через це оплата в поліцію не пройшла. Наш герой про це дізнався через 2,5 місяці: надійшла постанова з виконавчої служби. Йому нарахували пеню та заблокували платіжні карти. Наталя не сплатила штраф вчасно і їй заблокували платіжні карти. У виконавчій службі її «ганяли по кабінетах», в результаті штраф вона сплатила. Але карти розблокували не відразу, через що були проблеми з усіма особистими оплатами. Василь оплатив штраф на пошті, у нього була квитанція. Через те, що оператор неправильно заповнила реквізити, штраф не пройшов і відкрили виконавче провадження. Довелося їздити у виконавчу службу, підтверджувати сплату.

Якщо потрапив до «чорного списку»

За словами експерта в сфері створення і розвитку інноваційних сервісів і застосунків Дениса Дмитрова, близько 638 млн грн зможе отримати держава, якщо Мін’юст дозволить оплачувати в смартфоні борг і пеню за прострочені штрафи за «листами щастя» за перші півроку роботи камер (з 1 червня 2020 року).

Як розповів нам Денис Дмитров, було оплачено лише 6% (45 млн грн) від суми відкритих виконавчих проваджень за такими штрафами. Зараз закрити провадження в ГІС за оплаченим не в строк штрафом в режимі онлайн за допомогою платіжного сервісу неможливо через відсутність інформації про необхідну суму витрат і збору ГІС і реквізити для закриття справи. Доведеться додатково звертатися до виконавчої служби.

«Водії, які мають смартфони з застосунком для оплати штрафів ПДР, можуть дізнатися про відкриття виконавчого провадження. Але це тільки інформація про наявність боргу без суми, підстави штрафу, реквізитів, – роз’яснив нам Денис Дмитров. – Щоб дізнатися більше, потрібно йти до відділення виконавчої служби за місцем прописки, шукати в базі свою справу, йти в банк для оплати, потім відзначати погашення у інспектора. Процедура тривала, а в період карантину ще і небезпечна для здоров’я, скрізь черги. Можна, звичайно, спробувати зв’язатися з виконавцем і отримати у нього всі реквізити і суми дистанційно. Але судячи з досвіду наших клієнтів, зробити це не так-то просто», – говорить Денис Дмитров.

Як розв'язувати проблему

За словами експерта, розв'язувати проблему можна, якщо оцифрувати процедуру надання даних для оплати виконавчого провадження за допомогою зовнішнього сервісу. Для цього потрібно, щоб Мін’юст надав доступ до даних в базі Виконавчої служби, а саме: вид порушення, сума, реквізити. Це законно і технічно можливо.

Наприклад, МВС з осені дає доступ до реєстру порушень ПДР. Водії отримали можливість моментальної своєчасної оплати штрафів через платіжні сервіси в смартфоні. А ось прострочені штрафи поки треба сплачувати по-старому.

У Мін’юсті кажуть, що про проблему знають. І обіцяють протягом 2021 року її вирішити.

А водіям-порушникам можна дати пораду: не допускайте прострочки в оплаті штрафів, якщо ви не збираєтеся оскаржувати їх у суді. І уважно перевіряйте правильність заповнення реквізитів.