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    У Києві п’яний водій влаштував жахливу аварію і відкрив стрілянину по свідках (відео)

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    <p>В аварії постраждала жінка, їй довелося скористатися допомогою лікарів швидкої допомоги</p> - У Києві п’яний водій влаштував жахливу аварію і відкрив стрілянину по свідках (відео)

    В аварії постраждала жінка, їй довелося скористатися допомогою лікарів швидкої допомоги

    Наразі зловмисника розшукують правоохоронці

    У суботу, 12 грудня, в Києві водій Volkswagen на швидкості влетів в припарковане авто, після чого зі стріляниною зник з місця.

    Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє «Київ Оперативний», публікуючи фото і відео з місця події.

    Інцидент стався на проспекті Леся Курбаса, 10Ж.

    Volkswagen протаранив припарковану в крайньому правому ряду «ГАЗель», після чого п’яний водій Volkswagen вийшов з салону і почав тікати.

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    «У момент ДТП у ГАЗелі, крім водія, знаходилася жінка з дитиною. На жаль, в аварії жінка отримала травми, їй довелося скористатися допомогою лікарів швидкої допомоги», – сказано в повідомленні.

    Уточнюється, що винуватця аварії спробували наздогнати свідки, але він відкрив стрілянину. Зараз його шукають правоохоронці.

    Нагадаємо, у Києві п’яний водій влаштував перегони з патрульними.

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    Теги: ДТП Київ водій жінка
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