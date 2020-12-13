У Києві п’яний водій влаштував жахливу аварію і відкрив стрілянину по свідках (відео)

В аварії постраждала жінка, їй довелося скористатися допомогою лікарів швидкої допомоги

Наразі зловмисника розшукують правоохоронці

У суботу, 12 грудня, в Києві водій Volkswagen на швидкості влетів в припарковане авто, після чого зі стріляниною зник з місця.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє «Київ Оперативний», публікуючи фото і відео з місця події.

Інцидент стався на проспекті Леся Курбаса, 10Ж.

Volkswagen протаранив припарковану в крайньому правому ряду «ГАЗель», після чого п’яний водій Volkswagen вийшов з салону і почав тікати.

«У момент ДТП у ГАЗелі, крім водія, знаходилася жінка з дитиною. На жаль, в аварії жінка отримала травми, їй довелося скористатися допомогою лікарів швидкої допомоги», – сказано в повідомленні.

Уточнюється, що винуватця аварії спробували наздогнати свідки, але він відкрив стрілянину. Зараз його шукають правоохоронці.

Нагадаємо, у Києві п’яний водій влаштував перегони з патрульними.

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