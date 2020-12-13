У Києві п’яний водій влаштував жахливу аварію і відкрив стрілянину по свідках (відео)
В аварії постраждала жінка, їй довелося скористатися допомогою лікарів швидкої допомоги
Наразі зловмисника розшукують правоохоронці
У суботу, 12 грудня, в Києві водій Volkswagen на швидкості влетів в припарковане авто, після чого зі стріляниною зник з місця.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє «Київ Оперативний», публікуючи фото і відео з місця події.
Інцидент стався на проспекті Леся Курбаса, 10Ж.
Volkswagen протаранив припарковану в крайньому правому ряду «ГАЗель», після чого п’яний водій Volkswagen вийшов з салону і почав тікати.
«У момент ДТП у ГАЗелі, крім водія, знаходилася жінка з дитиною. На жаль, в аварії жінка отримала травми, їй довелося скористатися допомогою лікарів швидкої допомоги», – сказано в повідомленні.
Уточнюється, що винуватця аварії спробували наздогнати свідки, але він відкрив стрілянину. Зараз його шукають правоохоронці.
Нагадаємо, у Києві п’яний водій влаштував перегони з патрульними.