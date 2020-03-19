Гроші на карантині: Нацбанк показав процес знезараження гривень



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На відео продемонстрований весь процес обробки готівки

Уся готівка, яку НБУ отримує від банків, спочатку потрапляє на карантин

Національний банк України з 11 березня почав відправляти гривневі банкноти на двотижневий карантин через пандемію коронавірусу. Про це сказав директор Центрального сховища Національного банку Віталій Брик, повідомляє пресслужба НБУ.

Як зазначив Брик, уся готівка, яку НБУ отримує від банків, спочатку потрапляє на карантин.

«Ми не будемо цю готівку обробляти як мінімум упродовж 14 діб. Після цього ця готівка буде віддана на автоматизовані системи, які відсортують придатні і зношені банкноти. Зношені банкноти будуть знищені режимі онлайн. Придатна готівка буде упакована в термостійку плівку. Цей процес пакування передбачає проходження пачки банкнот через термотунель, де підтримується температура мінімум 160 градусів. Це вже додатковий шок для вірусів», - додав він.

Пресслужба НБУ оприлюднила відео, на якому продемонстрований весь процес обробки банкнот від коронавірусу.

17 березня в НБУ повідомили, що в Україну готівкова валюта доставляється із затримкою через карантин у всьому світі.

Раніше ВООЗ оцінила ймовірність зараження коронавірусом через готівку. Офіційний представник організації Тарік Язаревіч заявив, що ВООЗ ніколи не заявляла про те, що заразитися коронавірусом можна саме таким шляхом.

Тим часом у Нацбанку рекомендують обмежити користування готівкою.

Крім того, дослідники нзвали поверхні, на яких коронавірус живе найдовше.