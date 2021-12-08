«Укргазбанк» надав кредитний ліміт для фінансування ЕСКО-проєктів Yasno у промисловості

Через механізм енергосервісу Yasno вже виконав більше 90 енергоефективних проєктів у промисловості і бюджетній сфері

«Укргазбанк» надав кредитний ліміт для фінансування енергоефективних проєктів Yasno у промисловості на суму 300 млн грн. Ці кошти будуть спрямовані на реалізацію нових проєктів на українських підприємствах, які Yasno фінансує та виконує на умовах енергосервісу (ЕСКО). Термін дії угоди – 4 роки.

Це перший інструмент кредитування, створений українським «зеленим» банком, що дозволить фінансувати ЕСКО у промисловій сфері у класичному форматі.

Сутність послуги енергосервісу полягає у тому, що енергосервісна компанія фінансує та виконує енергоефективну модернізацію підприємства, гарантуючи досягнення певного рівня економії енергоресурсів. Фінансування модернізації відбувається не за рахунок клієнта, а виключно з частини коштів, які він заощаджує на енерговитратах в результаті реалізації проєкту.

«Через механізм енергосервісу Yasno вже виконав більше 90 енергоефективних проєктів у промисловості та бюджетній сфері з досягнутою економією від 25 до 90% енергоресурсів. Щоб дати можливість ще більшій кількості клієнтів стати енергоефективними, замінити застаріле обладнання на сучасне, яке дозволить досягти відчутної економії на енергоресурсах, зменшити шкідливий вплив на довкілля, а також покращити умови для співробітників підприємств, нам і потрібні такі проєкти, як з «Укргазбанком». Ми впевнені, що цією угодою ми даємо старт розвитку ринку енергосервісу, якого так потребує Україна, враховуючи актуальні зміни в законодавстві ЄС», – сказала директор з економіки та фінансів Yasno Тетяна Грязнова.

«Ми пишаємось таким масштабним і соціально значущим проєктом. Дійсно, ключові українські підприємства вже мають столітню історію, а разом із нею – застарілу інфраструктуру. Саме сучасні технології забезпечують значну економію енергоресурсів, а відтак і коштів. Та всі ці системи потребують значних інвестицій, яких завжди бракує. Тому ми створили інструмент кредитування енергосервісного бізнесу і сподіваємося, що саме такі проєкти нададуть потужний поштовх для розвитку енергосервісу в Україні», – сказав заступник голови правління «Укргазбанку» Денис Чернишов.

Yasno – постачальник електроенергії, газу, рішень з енергоефективності та для електромобілів, що надає послуги для 3,5 млн українських сімей та юридичних клієнтів у Києві, Дніпропетровській, Донецькій та інших областях України. Три компанії бренда Yasno тричі очолили рейтинг постачальників електроенергії, складений аналітичним центром DiXi Group в рамках проєкту USAID. Yasno прагне забезпечити клієнтам сервіс європейського рівня та розвиває онлайн-обслуговування. Для зменшення витрат клієнтів на енергію постачальник пропонує енергоефективні набори, розумне освітлення, сонячні дахи, системи зберігання енергії, послуги енергоаудиту, енергосервісу та енергоменеджменту. Електроавтомобілісти можуть замовити в Yasno зарядні станції для встановлення вдома або в офісі та отримувати додатковий дохід.