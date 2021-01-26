«Укрлендфармінг» став об'єктом політичної помсти керівництва НАБУ, – Бахматюк

За словами Бахматюка, найбільше постраждав напрямок тваринництва «Укрлендфармінгу»

Український бізнесмен Олег Бахматюк, власник одного з найбільших українських агрохолдингів, розповів про наслідки тиску НАБУ на його підприємства. Пише УНІАН.

Про наслідки півторарічного конфлікту з директором НАБУ Артемом Ситником Олег Бахматюк розповів в інтерв’ю ІА УНІАН. «У лютому буде якраз півтора роки, як ця епопея триває, хоча, загалом, наша неприємна історія з НАБУ налічує вже понад п'ять років. Це демонстрація наслідків війни системи проти великого успішного підприємства. Зупинка наших підприємств – це наслідок правового, економічного, репутаційного терору. «Укрлендфармінг» – велика компанія, в неї входить 340 підприємств, це компанія, в якій працювало близько 30 тисяч людей, компанія, яка інтегрована в міжнародну економічну спільноту через експортні операції, яка є великим гравцем на внутрішньому ринку. Ми були, фактично, змушені закрити 37 своїх підприємств – це близько 6-7 тисяч людей за напрямком тваринництва та десь 6 тисяч людей за напрямком птахівництва, працівників комбікормових заводів та інших підприємств дотичних видів діяльності», - заявив бізнесмен.

«В результаті терору закриваються усі банківські ліміти, постачальники працюють з нами на умовах, що набагато гірші, ніж в інших виробників, оскільки вони бачать ризики в компанії, у нас немає доступу до кредитного ресурсу, і я вже не говорю про те, що в усіх нормальних країнах держава підтримує і фінансово, і політично таких важливих товаровиробників, які надають роботу стільком людям, а в Україні – «Укрлендфармінг» став об’єктом політичної помсти керівництва державного органу. Про це легко говорити, але шкода те, що за один день 13 тисяч людей залишились без роботи. І для того, щоб зберегти інші 17 тисяч, компанія змушена скорочуватись. Ми досі сподіваємося, що якимось чином цей терор буде припинений, але поки, як бачимо, ніхто не хоче нічого робити у цьому напрямку», – говорить Олег Бахматюк.

За словами бізнесмена, найбільше постраждав напрямок тваринництва, оскільки розведення великої рогатої худоби не підтримується державою, і ці підприємства підтримувались дотаціями з самої компанії. Також був закритий ряд птахофабрик.

Бахматюк повідомив, що у найкращі часи компанія щороку сплачували до 3 мільярдів гривень податків до бюджету. «Уже зараз можемо констатувати, що ми сплатили податків менше на півтора мільярди гривень. На 25-30 відсотків ми зменшили об’єм виробництва, і, відповідно, впали доходи компанії, можливості капітальних інвестицій, а 13 тисяч людей опинилися на вулиці – це найгірший результат», – заявив Бахматюк.

Нагадаємо, що справа НАБУ проти колишнього в.о. голови НБУ Олександра Писарука і Олега Бахматюка стосується отримання рефінансування від НБУ VAB Банком. Офіційні висновки експертиз, висновки Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та заяви НБУ спростовують звинувачення НАБУ у цій справі. Сам директор НАБУ Артем Ситник був визнаний судом винним у вчинені корупційних дій і внесений до реєстру корупціонерів НАЗК. Головним свідком у суді над Ситником був радник сестри Бахматюка.