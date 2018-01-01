«Укрпошта» запускає оновлену послугу кур’єрської доставки з 1 березня

Стартує масштабна програма розвитку кур’єрської доставки зі столиці

«Укрпошта» розпочинає поетапне оновлення послуг кур’єрської доставки з 1 березня 2018 року. Як повідомили у прес-службі Мінінфраструктури, стартує масштабна програма розвитку кур’єрської доставки зі столиці, а в подальшому буде масштабована на всі обласні центри країни. «Задля перезапуску послуги Укрпошта поповнила



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кур’єрська доставка від «Укрпошти»

Стартує масштабна програма розвитку кур’єрської доставки зі столиці

«Укрпошта» розпочинає поетапне оновлення послуг кур’єрської доставки з 1 березня 2018 року.

Як повідомили у прес-службі Мінінфраструктури, стартує масштабна програма розвитку кур’єрської доставки зі столиці, а в подальшому буде масштабована на всі обласні центри країни.

«Задля перезапуску послуги Укрпошта поповнила автопарк 131 спеціалізованим авто, що будуть доставляти та забирати відправлення клієнтів, позбавивши їх потреби відвідувати відділення та економлячи їхній час. В подальшому спектр можливостей послуги кур’єрської доставки буде розширений, адже додаються не лише авто, але й додаткові майданчики обробки кур’єрських відправлень, посилюється диспетчеризація, програмні продукти для супроводу кур’єрів», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що оновлено також систему мотивації кур’єрам (відтепер, вона прив’язана до успішності виконання замовлень), активно проводяться додаткові навчання.

Замовити послугу «Кур’єрська доставка» можливо онлайн в особистому кабінеті, у відділенні поштового зв’язку або за номером контакт-центру. Кур’єри здійснюватимуть забір та/або доставку усіх видів поштових відправлень (внутрішніх та міжнародних): листи, посилки, бандеролі без або з оголошеною цінністю. Також вони будуть приймати чи доставляти поштові перекази, приймати різні види платежів та передплату на періодичні друковані видання.

Загалом, протягом минулого року «Укрпошта» придбала 279 нових авто, а це більше ніж за останні 5 років.

Раніше національний поштовий оператор «Укрпошта» заявив, що хоче у березні запустити мобільний додаток.