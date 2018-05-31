«Укртелеком» підвищує тарифи

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Причиною збільшення тарифів на зв'язок називають підвищення тарифів на матеріальні ресурси

Компанія «Укртелеком» з 1 червня 2018 року підвищує вартість тарифних планів на 8,2-11,2%.

Про це повідомили «Інтерфакс-Україна» в прес-службі компанії.

«Укртелеком» підвищує вартість тарифних планів на послуги фіксованого телефонного зв'язку, в які входять пакетні послуги - хвилини на спілкування всередині країни, з абонентами мобільних операторів. Це не стосується абонплати, яка регулюється державою», - йдеться в повідомленні.

При цьому місцеві розмови в цих тарифних планах не тарифікуються, тобто абонент може без обмежень спілкуватися в межах одного міста/району.

Також наголошується, що в «Укртелекому» є лінійка тарифних планів, що включають тільки абонплату або відповідають граничним тарифам на загальнодоступні телекомунікаційні послуги, встановленим НКРЗІ. Вартість цих тарифних планів не змінюється, підкреслили в компанії.

Причиною збільшення тарифів на зв'язок називають підвищення тарифів на матеріальні ресурси (паливо, електроенергія).

До слова, у травні Високий суд Лондона відхилив апеляцію компанії Ахметова у справі «Укртелекому».

Нагадаємо, суд Лондона у червні 2017 року зобов'язав СКМ Ріната Ахметова доплатити 760 мільйонів доларів кіпрській компанії Raga Establishment Ltd за «Укртелеком».

Раніше повідомлялося, що Окружний суд Нікосії ухвалив заморозити активи бізнесмена Ріната Ахметова на суму 820 млн доларів у справі «Укртелекому».

Згодом компанія Ахметова оскаржила рішення суду про заморожування $820 млн активів.

До слова, у квітні Печерський районний суд зняв арешт з 92,8% акцій «Укртелекому» за позовом Фонду держмайна України.