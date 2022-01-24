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    «Укрзалізниця» має негайно зайнятися ремонтами колій – нардеп

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    &laquo;Укрзалізниця&raquo; планують купувати нові вагони - «Укрзалізниця» має негайно зайнятися ремонтами колій – нардеп
    «Укрзалізниця» планують купувати нові вагони

    «Стан залізничних колій не відповідає сучасним вимогам та не дозволяє поїздам розвивати потрібну швидкість»

    Безпека руху – це пріоритет для Укрзалізниці, тож вона повинна першочергово інвестувати в ремонт колій, а не купівлю нових вагонів. Про це заявив народний депутат з фракції «Батьківщина» Михайло Цимбалюк.

    «Взагалі не виділяється, чи мало виділяється, коштів на удосконалення самої залізничної колії. Не використовуються сучасні технології: у нас застарілі колійні пари, застаріла сигналізація. Застарілі колії не міняються на більш сучасні. Не проводиться їхня реконструкція», – розповів Цимбалюк.

    Натомість, за його словами, в УЗ планують купувати нові вагони, хоча критичної потреби в оновленні вагонного парку немає.

    «Ми бачимо, як керівництво Укрзалізниці, як і в цілому міністерство, хоче міняти рухомий склад, залізничні вантажні вагони – тому що на цьому просто хочуть вчергове заробити», - пояснив Цимбалюк.

    Він нагадав, що стан залізничних колій не відповідає сучасним вимогам та не дозволяє поїздам розвивати потрібну швидкість, і в більшості випадків саме критичний стан колій є причиною аварій на залізниці.

    «Підвищення швидкості, наприклад, пасажирських потягів, вимагає ремонтів та оновлення всього, що стосується безпеки колії, – радіуси, вирівнювання, побудова замість переїздів все-таки наземних переходів, щоби зменшити ризики аварійності на цих переїздах. Взагалі за безпеку руху ніхто не дбає», – констатував Цимбалюк.

    Раніше екс-міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що оновлювати рухомий склад «Укрзалізниці» потрібно, але в першу чергу необхідно модернізувати залізничну інфраструктуру і підвищити якість перевезень.

    Водночас генеральний директор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак заявив, що мільярди прибутків «Укрзалізниці» від вантажних перевезень не спрямовуються на розвиток компанії, а витрачаються на утримання непрофільних активів та розкрадаються.

    Нагадаємо, раніше Тимчасова слідча комісія ВР з питань перевірки УЗ визнала, що «Укрзалізниця» перебуває в критичному стані через корупцію та непрофесійність керівництва.

    Теги: Укрзалізниця ремонт
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    «Укрзалізниця» має негайно зайнятися ремонтами колій – нардеп