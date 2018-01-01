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    Економіка та фінанси

    «Укрзалізниця» призупинила продаж квитків на дати після 25 березня

    Продаж квитків на деякі поїзди буде відкритий до кінця поточного тижня
    Через перехід на літній час «Укрзалізниця» призупинила продаж квитків на дати після 25 березня. Про це повідомляє прес-служба перевізника. «Укрзалізниця» призупинила продаж квитків на дати після 25 березня у зв’язку з коригуванням графіка руху поїздів через перехід на літній час. Цьогоріч переведення годинника на
    • Вчора, 23:10
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    Продаж квитків на деякі поїзди буде відкритий до кінця поточного тижня

    Через перехід на літній час «Укрзалізниця» призупинила продаж квитків на дати після 25 березня.

    Про це повідомляє прес-служба перевізника.

    «Укрзалізниця» призупинила продаж квитків на дати після 25 березня у зв’язку з коригуванням графіка руху поїздів через перехід на літній час. Цьогоріч переведення годинника на літній час відбудеться в ніч із суботи на неділю 25 березня.

    Зазначається, що продаж квитків на деякі поїзди буде відкритий до кінця поточного тижня, інші -  наступного тижня.

    Раніше повідомлялося, що Кабімін затвердив фінансовий план «Укрзалізниці»та схвалив планований випуск облігацій на 2 мільярди гривень. 

    До слова, «Укрзалізниця» змінила порядок формування ціни на користування вантажними вагонами.

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