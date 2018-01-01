«Укрзалізниця» призупинила продаж квитків на дати після 25 березня
- Вчора, 23:10
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Продаж квитків на деякі поїзди буде відкритий до кінця поточного тижня
Через перехід на літній час «Укрзалізниця» призупинила продаж квитків на дати після 25 березня.
Про це повідомляє прес-служба перевізника.
«Укрзалізниця» призупинила продаж квитків на дати після 25 березня у зв’язку з коригуванням графіка руху поїздів через перехід на літній час. Цьогоріч переведення годинника на літній час відбудеться в ніч із суботи на неділю 25 березня.
Зазначається, що продаж квитків на деякі поїзди буде відкритий до кінця поточного тижня, інші - наступного тижня.
Раніше повідомлялося, що Кабімін затвердив фінансовий план «Укрзалізниці»та схвалив планований випуск облігацій на 2 мільярди гривень.
До слова, «Укрзалізниця» змінила порядок формування ціни на користування вантажними вагонами.