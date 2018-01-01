Продаж квитків на деякі поїзди буде відкритий до кінця поточного тижня

Через перехід на літній час «Укрзалізниця» призупинила продаж квитків на дати після 25 березня. Про це повідомляє прес-служба перевізника. «Укрзалізниця» призупинила продаж квитків на дати після 25 березня у зв’язку з коригуванням графіка руху поїздів через перехід на літній час. Цьогоріч переведення годинника на



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Продаж квитків на деякі поїзди буде відкритий до кінця поточного тижня

Через перехід на літній час «Укрзалізниця» призупинила продаж квитків на дати після 25 березня.

Про це повідомляє прес-служба перевізника.

«Укрзалізниця» призупинила продаж квитків на дати після 25 березня у зв’язку з коригуванням графіка руху поїздів через перехід на літній час. Цьогоріч переведення годинника на літній час відбудеться в ніч із суботи на неділю 25 березня.

Зазначається, що продаж квитків на деякі поїзди буде відкритий до кінця поточного тижня, інші - наступного тижня.

Раніше повідомлялося, що Кабімін затвердив фінансовий план «Укрзалізниці»та схвалив планований випуск облігацій на 2 мільярди гривень.

До слова, «Укрзалізниця» змінила порядок формування ціни на користування вантажними вагонами.