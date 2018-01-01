«Укрзалізниця» відновлює продаж квитків на дати після 25 березня
- Сьогодні, 01:21
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На даний час відкрито продаж уже на 30 поїздів
«Укрзалізниця» почала відкривати продаж квитків на дати відправлення починаючи з 25 березня.
Про це повідомив у Twitter в.о. голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов.
«На даний час відкрито продаж уже на 30 поїздів. Робота триває і буде завершена до початку наступного тижня», - зазначив Кравцов.
Він також повідомив про призначення нового поїзда Київ-Бердянськ-Покровськ.
«Поїзд №226/226-246/245 курсуватиме з 25 березня. Таким чином ми уникаємо проблемного питання щодо нічного сполучення 120-тисячного Бердянську та ряду районів Донеччини зі столицею та іншими регіонами України», - додав Кравцов у Facebook.
Раніше через перехід на літній час «Укрзалізниця» призупинила продаж квитків на дати після 25 березня.
До слова, «Укрзалізниця» змінила порядок формування ціни на користування вантажними вагонами.