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    «Укрзалізниця» відновлює продаж квитків на дати після 25 березня

    На даний час відкрито продаж уже на 30 поїздів
    «Укрзалізниця» почала відкривати продаж квитків на дати відправлення починаючи з 25 березня. Про це повідомив у Twitter в.о. голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов. «На даний час відкрито продаж уже на 30 поїздів. Робота триває і буде завершена до початку наступного тижня», - зазначив Кравцов. Він
    • Сьогодні, 01:21
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    На даний час відкрито продаж уже на 30 поїздів

    «Укрзалізниця» почала відкривати продаж квитків на дати відправлення починаючи з 25 березня.

    Про це повідомив у Twitter в.о. голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов.

    «На даний час відкрито продаж уже на 30 поїздів. Робота триває і буде завершена до початку наступного тижня», - зазначив Кравцов.

    Він також повідомив про призначення нового поїзда Київ-Бердянськ-Покровськ.

    «Поїзд №226/226-246/245 курсуватиме з 25 березня. Таким чином ми уникаємо проблемного питання щодо нічного сполучення 120-тисячного Бердянську та ряду районів Донеччини зі столицею та іншими регіонами України», - додав Кравцов у Facebook.

    Раніше через перехід на літній час «Укрзалізниця» призупинила продаж квитків на дати після 25 березня.

    До слова, «Укрзалізниця» змінила порядок формування ціни на користування вантажними вагонами.

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