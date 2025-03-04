Трамп підвищив мита на товари з Китаю. Мінторгівлі КНР закликало скасувати тарифи

Міністерство торгівлі Китаю закликає до негайного скасування мит

Президент США Дональд Трамп підписав указ, яким подвоїв мита на товари з Китаю через «неспроможність влади КНР вжити заходів для зменшення постійного припливу синтетичних опіоїдів, зокрема, фентанілу». Як повідомляє «Главком» , відповідний указ розміщено на сайті Білого дому.

В указі зазначено, що мита на китайські товари зростуть з 10% до 20%. В тексті указу йдеться: «КНР не вжила належних заходів для пом'якшення кризи з незаконним обігом наркотиків за допомогою спільних правоохоронних дій, і що криза… не зменшилася».

Трамп наголосив, що криза з фентанілом ставить під загрозу «національну безпеку, зовнішню політику та економіку Сполучених Штатів». Через це указ про мита на товари з Китаю вносяться зміни.

Своєю чергою Міністерство торгівлі Китаю закликає до негайного скасування мит. Reuters пише, що представник міністерства торгівлі Китаю відповів на мита США, закликаючи США «негайно скасувати» свої односторонні тарифні заходи.

Китайська сторона називає тарифи необґрунтованими та безпідставними, шкідливими для інших, але при цьому вигідними для США.

Чиновник додав, що сподівається, що американська сторона якомога швидше повернеться на правильний шлях належного вирішення розбіжностей шляхом діалогу на рівних.

Як відомо, ще на початку лютого Трамп підписав три укази про запровадження додаткових мит на товари з Канади, Мексики та Китаю.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп пригрозив запровадженням 25% мит на товари з Європейського Союзу. Він заявив, що об’єднання 27 країн було створене з метою завдати економічної шкоди Сполученим Штатам.

Дональд Трамп зробив цю заяву під час засідання уряду в середу, 26 лютого. Він наголосив, що найближчим часом будуть оприлюднені деталі нового митного плану щодо ЄС. «Ми ухвалили рішення і незабаром його оголосимо. Це буде 25%», – заявив американський лідер.

Зазначимо, що Європейський Союз входить до трійки найбільших торговельних партнерів США разом із Китаєм.