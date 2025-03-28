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«Укрзалізниця» повинна вирішити дві свої фундаментальні проблеми – збитки від пасажирських перевезень та надлишкової інфраструктури – експерт

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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«Укрзалізниця» повинна вирішити дві свої фундаментальні проблеми – збитки від пасажирських перевезень та надлишкової інфраструктури – експерт
Загальний дохід «Укрзалізниці» від всіх видів діяльності – 100 млрд грн, зазначив Сергій Скорбун
фото: glavcom.ua

«Укрзалізниця» має рентабельність вантажних перевезень у 35%, але цей прибуток з’їдають збиткові сегменти – експерт

«Укрзалізниця» пропонує підвищення вантажних тарифів як «чарівну пігулку», яка вирішить проблему з її збитковістю. Але без системних змін та оптимізації витрат це не призведе до покращення фінансового стану компанії. Для цього передусім необхідно вирішити дві ключові проблеми – збитковість пасажирського сегмента та надлишкової інфраструктури. Про це розповів начальник управління зовнішніх проєктів Офісу СЕО Групи «Метінвест» Сергій Скорбун.  

«Перша проблема «УЗ» – це просто фантастична збитковість пасажирських перевезень, які приносять збиток десь 20 млрд грн на рік. Нагадаю, що загальний дохід «Укрзалізниці» від всіх видів діяльності – 100 млрд грн. Тобто, збитки від пасажирських перевезень з’їдають близько 20% загальних доходів «Укрзалізниці», які на 85% сформовані сегментом вантажних перевезень. Друга проблема – це надлишкова інфраструктура. За оцінкою самої «УЗ», 63% інфраструктури генерує збиток близько 16 мільярдів гривень. Тобто, сумарно два цих напрямки витягують з компанії третину її доходів», – зауважив він.

Він висловив переконання, що вирішення цих двох проблем даватиме компанії додатково 35 млрд гривень щороку. Ці гроші вона змогла б інвестувати в розвиток – до прикладу, на ці кошти можна купити 100 нових локомотивів.

«Але замість того, щоб зосередитися на цих фундаментальних проблемах, менеджмент «Укрзалізниці» знову заводить бізнес в дискусію, що хтось щось не доплачує. Між тим, вантажні перевезення – це надзвичайно прибутковий сегмент, який дає компанії 25 млрд прибутку щороку. Складно знайти десь у світі залізницю, яка показує рентабельність близько 30%-35%. Просто всі ці гроші йдуть в нікуди», – каже Скорбун.

Нагадаємо, раніше у ФРТУ заявили, що ситуація зі збитковістю пасажирського напряму в «Укрзалізниці» дуже нездорова, і потребує реформування – тому що постійне субсидування цього напрямку за рахунок бізнесу викривлює економіку та спричинює закриття підприємств. Також там нагадали, що субсидування пасажирського сегмента за рахунок прибуткових напрямів суперечить європейському законодавству, яке має імплементувати Україна.

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Теги: тарифи перевезення Укрзалізниця

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