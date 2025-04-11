«Укрзалізниця» повинна виставляти клієнтам тариф за послуги, які вони дійсно отримують, а не включати у нього всі свої витрати – експерт

«Укрзалізниця» повинна розібратися з хронічною збитковістю пасажирських перевезень та оптимізувати надлишкову інфраструктуру – експерт

Укрзалізниці дуже важливо збалансовано підходити до питання визначення вантажних тарифів, адже система, яка існує, потребує змін. Нова система має вирішити три проблеми компанії: потрібно виставляти клієнту тариф на основі послуг, які він реально отримав, вирішити питання з хронічною збитковістю пасажирських перевезень, та оптимізувати надлишкову інфраструктуру. Про це розповів директор Центру транспортних стратегій Сергій Вовк, коментуючи ініціативу «УЗ» щодо підвищення тарифу на вантажні перевезення на 37%.

«Вимога номер один – це справедливість тарифів. Вантажовідправник має оплачувати ті послуги, які безпосередньо він використовує. Підхід, який сьогодні декларує «Укрзалізниця», коли вони беруть загальний баланс витрат і на його основі формують тариф суперечить економічній логіці. Витрати перевізника при маршрутних перевезеннях істотно нижчі, ніж при роботі з повагонними відправленнями. Відповідно, тариф для вантажовідправника має це враховувати», – підкреслив Вовк.

Також потрібно розбиратися з хронічною збитковістю пасажирських перевезень, оскільки збитки зростають від року в рік, а реалізації якоїсь цілеспрямованої стратегії в цьому напрямку поки що не проглядається, зауважив експерт.

«Потрібно провести чіткий баланс витрат, які здійснюються в пасажирській вертикалі. Наприклад, значна частина пасажирів зокрема в приміському сполученні, їздить взагалі без будь-яких проїзних документів. Сучасні системи автоматизованого контролю вирішують цю проблему, збільшать доходи цього напрямку, забезпечать справедливий рівень компенсацій за перевезення пільгових категорій населення» вважає експерт.

Крім того, він нагадав, що в «Укрзалізниці» є величезна частина інфраструктури, яка не використовується, а прибутковими є лише 35% інфраструктури.

«Виникає питання, що робити з тією інфраструктурою, яка не користується попитом. «УЗ» має потенціал до зменшення операційних витрат за шляхом провідних практик ЄС шляхом оптимізації неактивної і малодіяльної інфраструктури. Це мільярди гривень, і в «Укрзалізниці» постійно про це говорять. Але далі заяв змін немає. Тому це третє питання, яке потрібно вирішити. А після того як ці три питання будуть вирішені, можна підійти до визначення справедливого рівня тарифів – у якому бізнес буде платити за ту послугу, яку він використовує, і не буде переплачувати за напрямки, які йому не потрібні», – каже Вовк.

Він також висловив переконання, що питання тарифоутворення необхідно обговорювати з бізнесом, адже ігнорування клієнтів може нашкодити економічному стану УЗ.

«Укрзалізниця у діалозі з бізнесом наводить лише свої аргументи, але не дуже схильна прислухатися до аргументів іншої сторони. На практиці це призводить до того, що вантажі просто тікають з Укрзалізниці на інші модальності, зокрема на автомобільний транспорт», – резюмував Вовк.

Як відомо, «Укрзалізниця» пропонує підвищити вантажні тарифи на 37%, щоб покрити збитки від пасажирського сегмента, які, за оцінками, сягнуть у 2024 році 25 мільярдів гривень.

У свою чергу бізнес-спільнота попередила про критичну загрозу, яку становить це рішення для економіки України. У Дунайському пароплавстві заявили про зупинку флоту у разі підвищення тарифу, а завод «АрселорМіталл Кривий Ріг» попередив про ризик закриття заводу, де працює 20 тисяч людей. Також бізнес попередив про неминуче зростання цін на товари та послуги, яке ляже на плечі усіх українців.