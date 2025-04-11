Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

«Укрзалізниця» повинна виставляти клієнтам тариф за послуги, які вони дійсно отримують, а не включати у нього всі свої витрати – експерт

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
«Укрзалізниця» повинна виставляти клієнтам тариф за послуги, які вони дійсно отримують, а не включати у нього всі свої витрати – експерт
«Укрзалізниця» пропонує підвищити вантажні тарифи на 37%
фото: glavcom.ua

«Укрзалізниця» повинна розібратися з хронічною збитковістю пасажирських перевезень та оптимізувати надлишкову інфраструктуру – експерт

Укрзалізниці дуже важливо збалансовано підходити до питання визначення вантажних тарифів, адже система, яка існує, потребує змін. Нова система має вирішити три проблеми компанії: потрібно виставляти клієнту тариф на основі послуг, які він реально отримав, вирішити питання з хронічною збитковістю пасажирських перевезень, та оптимізувати надлишкову інфраструктуру. Про це розповів директор Центру транспортних стратегій Сергій Вовк, коментуючи ініціативу «УЗ» щодо підвищення тарифу на вантажні перевезення на 37%. 

«Вимога номер один – це справедливість тарифів. Вантажовідправник має оплачувати ті послуги, які безпосередньо він використовує. Підхід, який сьогодні декларує «Укрзалізниця», коли вони беруть загальний баланс витрат і на його основі формують тариф суперечить економічній логіці. Витрати перевізника при маршрутних перевезеннях істотно нижчі, ніж при роботі з повагонними відправленнями. Відповідно, тариф для вантажовідправника має це враховувати», – підкреслив Вовк.

Також потрібно розбиратися з хронічною збитковістю пасажирських перевезень, оскільки збитки зростають від року в рік, а реалізації якоїсь цілеспрямованої стратегії в цьому напрямку поки що не проглядається, зауважив експерт.

«Потрібно провести чіткий баланс витрат, які здійснюються в пасажирській вертикалі. Наприклад, значна частина пасажирів зокрема в приміському сполученні, їздить взагалі без будь-яких проїзних документів. Сучасні системи автоматизованого контролю вирішують цю проблему, збільшать доходи цього напрямку, забезпечать справедливий рівень компенсацій за перевезення пільгових категорій населення» вважає експерт.

Крім того, він нагадав, що в «Укрзалізниці» є величезна частина інфраструктури, яка не використовується, а прибутковими є лише 35% інфраструктури.

«Виникає питання, що робити з тією інфраструктурою, яка не користується попитом. «УЗ» має потенціал до зменшення операційних витрат за шляхом провідних практик ЄС шляхом оптимізації неактивної і малодіяльної інфраструктури. Це мільярди гривень, і в «Укрзалізниці» постійно про це говорять. Але далі заяв змін немає. Тому це третє питання, яке потрібно вирішити. А після того як ці три питання будуть вирішені, можна підійти до визначення справедливого рівня тарифів – у якому бізнес буде платити за ту послугу, яку він використовує, і не буде переплачувати за напрямки, які йому не потрібні», – каже Вовк.

Він також висловив переконання, що питання тарифоутворення необхідно обговорювати з бізнесом, адже ігнорування клієнтів може нашкодити економічному стану УЗ.

«Укрзалізниця у діалозі з бізнесом наводить лише свої аргументи, але не дуже схильна прислухатися до аргументів іншої сторони. На практиці це призводить до того, що вантажі просто тікають з Укрзалізниці на інші модальності, зокрема на автомобільний транспорт», – резюмував Вовк.

Як відомо, «Укрзалізниця» пропонує підвищити вантажні тарифи на 37%, щоб покрити збитки від пасажирського сегмента, які, за оцінками, сягнуть у 2024 році 25 мільярдів гривень.

У свою чергу бізнес-спільнота попередила про критичну загрозу, яку становить це рішення для економіки України. У Дунайському пароплавстві заявили про зупинку флоту у разі підвищення тарифу, а завод «АрселорМіталл Кривий Ріг» попередив про ризик закриття заводу, де працює 20 тисяч людей. Також бізнес попередив про неминуче зростання цін на товари та послуги, яке ляже на плечі усіх українців.

Читайте також:

Теги: тарифи Укрзалізниця залізниця послуги перевезення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Для нас Китай є проблемою номер 2 після Росії
Тарифне протистояння між США та Китаєм тільки починається
Сьогодні, 11:11
У компанії також зазначили, що залізничне сполучення з Ужгородом для всіх регіонів забезпечать альтернативними рейсами
«Укрзалізниця» змінить рух поїздів до Закарпаття, аби прокласти євроколію: названо терміни
13 березня, 17:41
«Укрзалізниця» ініціювала підвищення вантажних тарифів на 37%
Підвищення тарифів «Укрзалізниці» – це удар по інвестиційній привабливості України – експерт
20 березня, 11:50
Рух поїздів стабільний, а всі операційні процеси відлагоджено в резервному форматі
«Укрзалізниця» зазнала масштабної кібератаки
24 березня, 08:33
Керівниця Державного центру кіберзахисту Євгенія Наконечна вказала на «російський слід» кібератаки
Атака на «Укрзалізницю» була актом кібертероризму – Держспецзв'язку
1 квiтня, 19:33
Поїзд №291/292 Київ – Львів – Київ призначено на 18 квітня
До Великодня між Києвом і Львовом курсуватиме ще один поїзд
5 квiтня, 06:58
Трамп: Ми прагнемо укладати справедливі та вигідні угоди з кожною країною
Трамп готовий до діалогу з країнами щодо тарифів
8 квiтня, 01:21
Виробники літаків і так борються з нестачею деталей, робочих рук та сировини
Airbus та Boeing мають проблеми: виробник деталей оголосив форс-мажор через Трампа
8 квiтня, 18:59
9 квітня Дональд Трамп оголосив про паузу в нових митах
«Від серця». Трамп розповів, як ухвалював рішення про призупинення тарифів
Вчора, 08:28

Економіка

Уряд продовжив пільгову ціну на газ для виробників тепла: деталі
Уряд продовжив пільгову ціну на газ для виробників тепла: деталі
«Укрзалізниця» повинна виставляти клієнтам тариф за послуги, які вони дійсно отримують, а не включати у нього всі свої витрати – експерт
«Укрзалізниця» повинна виставляти клієнтам тариф за послуги, які вони дійсно отримують, а не включати у нього всі свої витрати – експерт
Ексглава уряду закликав терміново ввести цифрову гривню
Ексглава уряду закликав терміново ввести цифрову гривню
«Метінвест Політехніка» випустив нове покоління інженерів для відновлення промисловості України
«Метінвест Політехніка» випустив нове покоління інженерів для відновлення промисловості України
Хронічні борги руйнують ринок електроенергії та блокують інвестиції – ексміністерка
Хронічні борги руйнують ринок електроенергії та блокують інвестиції – ексміністерка
ЄС потрібно прискорити постачання озброєнь в Україну – депутат Європарламенту
ЄС потрібно прискорити постачання озброєнь в Україну – депутат Європарламенту

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
201K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 квітня: ситуація на фронті
72K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 квітня 2025
45K
Гучний корупційний скандал на Київщині: затримано вісьмох поліцейських
21K
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
20K
Пісня з Росії рве сервіси в Україні. Відома мовознавиця звернулася до батьків
18K
Працівник ТЦК назвав найгіршу роботу, від якої втікають усі колеги

Новини

11 квітня: який сьогодні день, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
РФ атакувала Дніпро та Житомирщину. Посолка США Брінк йде у відставку. Головне за 10 квітня
Вчора, 21:36
У Києві та низці областей тривога через загрозу балістики тривала 22 хвилини
Вчора, 21:23
Суд у Британії визнав винним у порушенні санкцій «екс-губернатора» Севастополя
Вчора, 15:32
10 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Полонені китайці дають свідчення, Насіров тікає від вироку суду до ЗСУ. Головне за 9 квітня
9 квiтня, 21:09

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua