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Підвищення тарифів «Укрзалізниці» – це удар по інвестиційній привабливості України – експерт

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Підвищення тарифів «Укрзалізниці» – це удар по інвестиційній привабливості України – експерт
«Укрзалізниця» ініціювала підвищення вантажних тарифів на 37%
фото: glavcom.ua

Раніше «Укрзалізниця» ініціювала підвищення вантажних тарифів на 37%

Бізнес потребує чітких обґрунтувань у питаннях тарифоутворення, тому що від цього залежить як планування, так і інвестиційна привабливість України. Про це заявив головний консультант Національного інституту економічних досліджень Іван Ус, коментуючи підвищення тарифу на вантажні перевезення, на якому наполягає «Укрзалізниця».

«Безумовно, потрібно робити зрозумілі тарифи і давати пояснення, чому вони саме такі. Тому що це природна монополія, і щоб не було претензій до держави. Тому уряду слід розуміти, що необґрунтованість показників тарифів, які надає державна монополія, буде негативно впливати на відношення до України з боку в інвесторів, які будуть розуміти, що ці необґрунтовані тарифи можуть призвести до судових позовів, що навряд чи буде сприяти гарній роботі «Укрзалізниці», – зауважив експерт.

Він також наголосив, що бізнесу у нинішніх умовах працювати важко. Тож щоб не добити його, потрібно зважувати розмір тарифів, які перекладаються на бізнес і які дуже сильно ускладнюють йому роботу.

«Щоб не загубити наш потенціал, уряду слід врахувати момент взаємозв’язку розвитку економіки держави, складовою якого є бізнес, і тарифів, які монополії висувають до експортерів. Інвестори не будуть заходити у незрозумілі речі. Тому це, звісно, негативно впливає на імідж держави і на зацікавленість вкладання в економіку України», – резюмував Ус.

Нагадаємо, раніше «Укрзалізниця» ініціювала підвищення вантажних тарифів на 37% для того, щоб покрити збитки від пасажирського сегмента, які, за оцінками, сягнуть у 2024 році 25 мільярдів гривень.

У свою чергу бізнес-спільнота попередила про критичну загрозу, яку становить це рішення для економіки України. У Дунайському пароплавстві заявили про зупинку флоту у разі підвищення тарифу, а завод «АрселорМіттал Кривий Ріг» попередив про ризик закриття заводу, де працює 20 тисяч людей. Також бізнес попередив про неминуче зростання цін на товари та послуги, яке ляже на плечі усіх українців.

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Теги: тарифи Укрзалізниця бізнес залізниця перевезення

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