«Від серця». Трамп розповів, як ухвалював рішення про призупинення тарифів

Президент США заявив, що ухвалив рішення без консультації з юристами

Президент США Дональд Трамп заявив, що рішення змінити курс у тарифній політиці було «від серця» і ухвалене без консультацій із юристами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Трамп заявив, що «думав про це останні кілька днів» та зазначив, що ухвалив таке рішення без консультації з юристами.

«Просто написав це. Ми не користувалися... у нас не було доступу до юристів... Ми написали це від серця. Це було написано від серця, і, гадаю, написано добре», – сказав американський президент.

Як передає видання, за словами міністра торгівлі Говарда Лутніка, Трамп написав своє повідомлення на TruthSocial разом із ним та міністром фінансів Скоттом Бессентом.

Також Трамп заявив, що «спостерігав за ринком облігацій».

«Я побачив учора ввечері, що людям стало трохи зле. Останні кілька днів усе виглядало досить похмуро – а потім, здається, це став найбільший день в історії фінансів. Це доволі значна зміна», – заявив він.

Політик додав, що «жоден інший президент» не зробив би того, що зробив він.

Як відомо, 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про впровадження мит у розмірі щонайменше 10% майже на усі товари, які імпортуються до США. Тарифи набудуть чинності 9 квітня.

Вже 9 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про паузу в нових митах. Але щодо КНР обмеження тільки посилюються.

До слова, президент США Дональд Трамп пояснив своє рішення тимчасово призупинити дію глобальних торговельних тарифів на 90 днів. За його словами, запровадження мит викликало хвилювання серед людей, тому пауза була необхідною, аби знизити градус напруги.