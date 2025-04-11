Тарифне протистояння між США та Китаєм тільки починається

Китайський слон у геополітичній лавці

Ще у 2022 році я писав, що Китай може стати основною причиною, чому Росія зможе вести війну проти нас дуже довго. Я також писав, що Китай не дасть Путіну програти, і буде підтримувати його у міру зростання такої загрози. Власне, десь так і сталось.

Сьогодні Китай купує 50% російської нафти, товарообіг між ними виріс з $150 млрд до $240 млрд з 2022 року, і китайці постачають росіянам обладнання для військових заводів, для збільшення обсягу військової продукції. Більше того, Китай і Росія за ці роки стали мало не братами – близнюками постійно діючи в унісон щодо війни в Україні.

Очевидно, що без такої підтримки російські війська вже давно б не змогли продовжувати бойові дії. Тому для нас Китай є проблемою номер 2 після Росії.

Цього тижня Трамп довів тарифи проти Китаю до 125%, а китайці відповіли піднявши до 84%. Зрозуміло, що це тільки початок протистояння між двома економіками світу, на які припадає майже 40% світової економіки. Цей конфлікт ще відомий як «пастка Фукідіда». Давайте подивимося як може відповідати Китай, окрім тарифного протистояння.

Тайвань

Тарифне протистояння є всього лише верхівкою айсберга. Насправді, кілька тижнів назад був злитий стратегічний документ Пентагону, де Китай визнавався основним ворогом США і у військовому плані.

Більшість аналітиків робили прогноз, що Китай поставив собі за мету бути готовим до вторгнення на Тайвань у 2026 році, і це вже досить скоро. Те, що ці плани є серйозними свідчать наміри США перекинути додаткові війська у тихоокеанський регіон, зокрема, 20 тисяч військових планують забрати із Європи.

Тому військове вторгнення Китаю на Тайвань має під собою дуже великі шанси, і тарифна війна може стати додатковим поштовхом для цього. Проблема також полягає у тому, що США не можуть собі дозволити віддати Тайвань, який виробляє 90% високотехнологічних чипів без яких американці програють конкуренцію у питаннях штучного інтелекту.

Підтримка РФ

Ще одною відповіддю Китаю може стати більша і пряма військова підтримка РФ. Наприклад, ми вже бачили полонених китайських добровольців. Зрозуміло, що кількість цих «добровольців» раптом може дуже швидко вирости. Це вигідно Китаю у плані отримання бойового досвіду перед його можливим вторгненням на Тайвань, а також створення серйозних проблем США в Європі через загрозу перемоги Путіна в Україні.

Дочекатись нової угоди з США

Це друга тарифна війна Трампа з Китаєм. Перша була у 2018-19 роках, тоді він обклав тарифом 15-25% $360 млрд китайських товарів. Китайці також відповідали підвищенням тарифів. Закінчилась ця війна підписанням мирної угоди у січні 2020 року «фаза 1», де Китай брав на себе зобов’язання купляти товарів з США додатково на $200 млрд. Мала бути і друга фаза, але строк Трампа закінчився.

Тому маючи такий досвід, Китай просто чекає на можливість нових переговорів. Тим більше, що Китай має ще один козир у рукаві – це девальвація юаня. Не дуже хороша історія, але це інструмент зберегти конкурентоспроможний експорт і зменшити удар тарифів.

Я думаю цей сценарій поки найбільш вірогідний, оскільки розвіддані США показують, що китайці не готові до вторгнення на Тайвань. Але я особисто вважаю, що війна між США та Китаєм є неминучою.