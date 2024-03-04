Штучний інтелект залучать до розмінування України

Платформа ШІ використовуватиме нові методи розмінування та радитиме, як ефективно очистити конкретну територію

У гуманітарному розмінуванні території України допомагатиме штучний інтелект – це стане можливим завдяки співпраці Міністерства економіки та американської компанії Palantir. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

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Угоду про партнерство українське міністерство й технологічна компанія підписали у Лондоні. Зазначається. що вона містить конкретні положення щодо співпраці за такими напрямами:

оцифрування операцій гуманітарного розмінування, автоматизація процесів, передбачених Національною стратегією протимінної діяльності на період до 2033 року;

розширення цифрових можливостей для координації вивільнення та оцінки земель, визначення пріоритетів регіонів та управління ризиками у протимінній діяльності;

використання асистента на базі платформи штучного інтелекту Palantir (AIP) для ухвалення рішень у протимінній діяльності.

Зазначається, що платформа ШІ працюватиме з великими базами даних, сформованими усіма учасниками процесу розмінування – від органів місцевого самоврядування, регіональної влади, міністерств і відомств до операторів протимінної діяльності. Бази міститимуть як сталу інформацію, наприклад оцінку економічної ефективності сільгоспземель, близькість забруднених територій до комунікацій тощо, так і оперативну, яка буде регулярно оновлюватися.

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Очікується, що Palantir AIP, наприклад, зможе порадити, як найбільш ефективно провести очищення конкретної території – за допомогою нових методів розмінування, як-от дрони, чи з застосуванням традиційних методів. Кінцевою ж метою у відомстві вбачають розмінування території швидше та з меншими витратами.

«Прискорення гуманітарного розмінування, зокрема завдяки співпраці з такими технологічними компаніями як Palantir, – це можливість зберегти життя людей та швидше розпочати відбудову України», – зазначила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Міністерка також наголосила, що наразі потенційно забрудненими є 156 тис квадратних кілометрів української території.

До слова, Сполучені Штати Америки надали Україні нову партію автомобілів та спеціальної техніки для розмінування деокупованих регіонів країни. Зазначається, що передача обладнання для розмінування вартістю понад 1 млн доларів Державній спеціальній службі транспорту дозволить Україні розгорнути більше груп для розмінування, щоб прискорити відновлення деокупованих регіонів.

Нагадаємо, Угорщина приєдналась до коаліції з протимінної діяльності, яка займатиметься розмінуванням України. Коаліція була створена під час наради країн-членів НАТО у Брюсселі.