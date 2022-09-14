Уряд подав до Ради проєкт держбюджету на 2023 рік

Видатки в бюджеті запропоновано зменшити на 272, 7 млрд грн

Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради проект держбюджету України на 2023 рік. Основним пріоритетом залишається сектор безпеки і оборони, на який виділяється більше 1 трильйона гривень. Про це повідомив голова бюджетного комітету Юрій Арістов.

«Бюджетний процес розпочався. Вивчаємо проєкт на 2023 рік, який уряд вже передав на розгляд Верховної Ради. Звісно, попереду ще багато роботи, але вже точно можна сказати: цей бюджет дуже сильно відрізняється від тих, що були в попередні роки», – написав він.

Арістов повідомив, що загалом видатки запропоновано зменшити на 272, 7 млрд гривень. «До речі, одне з суттєвих скорочень – утримання органів влади: мінус 11,6 млрд гривень порівняно з цим роком», – зазначив голова бюджетного комітету.

Між тим, проєкт документа на сайті Ради поки відсутній.

Кабінет міністрів схвалив проєкт закону про держбюджет на 2023 рік 13 вересня. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що 1 трлн 136 млрд гривень або майже 50% всього бюджету буде направлено на сектор безпеки і оборони. У проєкт закладається загальна сума доходів в 1 трлн 279 млрд гривень, що на 17,6% менше, ніж в 2022 році (1 трлн 553 млрд гривень).

Згідно з проєктом держбюджету, загальні витрати в 2023 році складуть 2 трлн 514 млрд гривень, що на 4,5% менше, ніж в 2022 році (2 трлн 633 млрд гривень).