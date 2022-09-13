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Шмигаль назвав головні пріоритети держбюджету-2023

Альона Боженко
glavcom.ua
Шмигаль назвав головні пріоритети держбюджету-2023
Шмигаль прокоментував держбюджет-2023
фото із відкритих джерел

Головний пріоритет – оборона та безпека нашої країни

Основним пріоритетом у державному бюджеті на 2023 рік стане безпека та оборона України, на яку піде половина коштів. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

«У бюджеті, який ми подаємо, є один головний пріоритет – оборона та безпека нашої країни. 1 трлн 136 млрд гривень або майже 50% всього бюджету буде спрямовано саме для сектору безпеки й оборони», – сказав він.

Ці гроші підуть на зарплати військових, забезпечення армії, ремонти й закупівлі техніки та зброї. У порівняння з бюджетом, який подавався на 2022 рік, зростання видатків на безпеку й оборону буде більш ніж у 4 рази.

Другим пріоритетом є соціальні програми. За словами Шмигаля, пенсії, субсидії, допомога малозабезпеченим родинам, виплати ВПО, витрати на медицину та освіту складають ще 35% від всіх видатків у проєкті бюджету, а це понад 800 млрд гривень.

Також передбачається збільшення фінансування Пенсійного фонду з бюджету на більш ніж 30 млрд гривень.

«Іншими словами: з кожної бюджетної гривні 50 копійок піде на армію та безпеку, ще 35 копійок – на соціальні виплати, медицину та освіту. Все зрозуміло й прозоро», – сказав прем'єр.

Інші видатки будуть скорочуватися. Так, зменшаться видатки на органи державної влади – скоротиться кількість чиновників, а також їхні зарплати та премії.

Шмигаль повідомив, що видатки на утримання органів держвлади, за винятком силових структур, буде скорочено на 11,6 млрд гривень у порівнянні з 2022 роком.

Окрім того, буде створено бюджетний Фонд ліквідації наслідків збройної агресії у розмірі не менше 19 млрд гривень.

«Там плануємо акумулювати конфісковані кошти Росії та росіян, а також міжнародну допомогу на швидке відновлення. Також передбачено додаткову дотацію на компенсацію витрат для місцевих бюджетів у зв’язку з війною у розмірі 24 млрд гривень», – сказав прем'єр.

У 2023 році доходи України складуть 1,28 трлн гривень, тоді як видатки заплановані на рівні 2,57 трлн гривень. Так, щомісячний дефіцит бюджету оцінюється у понад 3 млрд доларів.

«Уже зараз більше третини бюджету нам допомагають фінансувати міжнародні союзники. Зі свого боку ми докладаємо максимум зусиль, щоб фінансова підтримка партнерів продовжувалась у 2023 році», – додав він.

Нагадаємо, 13 вересня Кабінет міністрів України схвалив проєкт державного бюджету на 2023 рік

Зауважимо, що згідно з Бюджетним кодексом, уряд повинен схвалити проєкт закону про держбюджет на наступний рік та подати його у парламент до 15 вересня року, що передує плановому.  

Верховна Рада, як визначено регламентом, розглядає проєкт держбюджету у першому читанні не пізніше 20 жовтня. До 3 листопада уряд повинен повернути парламенту документ з урахуванням наданих нардепами бюджетних висновків.

Теги: Денис Шмигаль фінансування міністр Держбюджет гроші

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