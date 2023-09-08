Уряд запровадив додаткову вимогу для тендерів від 50 тис. грн

Обґрунтування тендера має бути підтверджено керівництвом замовника

Кабінет міністрів вніс зміни до правил проведення публічних закупівель під час дії воєнного стану. Тепер замовник окрім уже чинних процедур має обґрунтувати та пояснити необхідність публічних закупівель на суму понад 50 000 грн. Про це повідомляє пресслужба міністерства економіки.

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Таке обґрунтування має бути підтверджено керівництвом замовника.

«Тендер через Prozorro сам по собі не гарантує автоматичного позитивного результату. Багато хто пам'ятає випадки, коли закупівля пройшла прозоро, конкурентно і за правилами, але обґрунтованість потреби або умови закупівлі викликала суспільний резонанс», – пояснила міністр економіки Юлія Свириденко.

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Постанова також зменшує перелік підстав, за якими державні замовники можуть не йти через конкурентні торги, а підписувати контракти напряму.

Крім того, зазначається, що документ посилює відповідальність державних замовників за зловживання такою підставою, як нагальна потреба.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, як відкриті торги роблять дива. Зокрема, початкова вартість надважливих для лікування раку лінійних прискорювачів була мільярд гривень. Проте після відкритих торгів переможцем стала компанія, яка постачатиме Україні обладнання всього за 541 млн грн.