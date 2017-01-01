Уряд Канади дасть ще майже $8 млн на гуманітарні проекти в Україні

Канада виділить кошти на потреби населення, яке постраждало від конфлікту на Донбасі

Канада додатково виділить на втілення в Україні різноманітних гуманітарних проектів 7.75 млн дол. Про це повідомили у міністерстві закордонних справ Канади. «З метою вдоволення найнагальніших потреб населення, яке постраждало від конфлікту на сході України, Канада оголошує про виділення 7.75 млн дол на фінансування гуманітарних проектів у



Розсилка ВІДПРАВИТИ

З 2014 року Канада виділила на гуманітарні проекти в Україні більше $27 млн

Канада виділить кошти на потреби населення, яке постраждало від конфлікту на Донбасі

Канада додатково виділить на втілення в Україні різноманітних гуманітарних проектів 7.75 млн дол.

Про це повідомили у міністерстві закордонних справ Канади.

«З метою вдоволення найнагальніших потреб населення, яке постраждало від конфлікту на сході України, Канада оголошує про виділення 7.75 млн дол на фінансування гуманітарних проектів у 2017-2018 рр», - заявили у МЗС.

У відомстві додали, що кошти будуть виділені кільком «досвідченим та надійним міжнародним гуманітарним партнерам, які працюють в Україні».

Нагадаємо, що минулого року Європейська комісія виділила 26,4 млн євро на відновлення Донбасу. Як правило, допомога з боку ЄС надається через партнерські гуманітарні організації, що надають життєво необхідну гуманітарну допомогу найбільш незахищеним та найбільш ураженим конфліктом людям на сході України.

Як повідомлялося, Всесвітня продовольча програма Організації Об'єднаних Націй заявила про рішення припинити надання продовольства та іншої гуманітарної допомоги жителям України, яких зачепив конфлікт на Донбасі.

Джерело: Укрінформ