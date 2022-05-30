Уряд передав заарештовані активи Фірташа «Нафтогазу»

Йдеться про арештовані 26 облгазів

Кабінет міністрів передав держпідприємству «Чорноморнафтогаз» (управляється НАК «Нафтогаз України») активи, на які накладено арешт. Йдеться про 26 облгазів олігарха Дмитра Фірташа. Про це йдеться у розпорядження уряду.

Перелік активів не публікується, але в уряді повідомили «РБК-Україна», що йдеться про арештовані 26 облгазів.

Згідно з документом, активи передаються від Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) за пропозицією Міненерго та АРМА.

Розпорядженням доручено «Чорноморнафтогаз», Міністерству енергетики та НКРЕКП «вжити всіх дієвих заходів, спрямованих на запобігання ризику збою та/або переривання функціонування активів, що може призвести до виникнення надзвичайних ситуацій».

Нагадаємо, українському мільярдеру Дмитру Фірташу не вдалося у повторному розгляді в Земельному суді Відня добитися визнання неприпустимості його екстрадиції до США.