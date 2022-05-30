У Києві пройшов брифінг рідних захисників Маріуполя

Багатьом родичам невідома доля рідних, які потрапили у російський полон

У Києві пройшов брифінг родин захисників Маріуполя. Він був присвячений питанню захисту прав військовополонених та дотримання стосовно них Женевських конвенцій.

Дружини та близькі українських захисників повідомили, що вже тривалий час не мають з ними зв'язку. Телефони бійців відключенні. Родичі не знають у якому стані перебувають військові, які умови їх утримання та стан здоров'я.

Раніше повідомлялося, що подруга та дві дружини українських військовослужбовців, захоплених російськими військами або зниклих безвісти після захисту заводу «Азовсталь» у Маріуполі, розповіли, що вони мало або зовсім не мають інформації про місцеперебування їхніх близьких.

Нагадаємо, інформаційна агенція Associated Press опублікувала відео, зняте з нагрудної камери українського парамедика Тайри (Юлії Паєвської). Відео було знято у Маріуполі на початку березня до того, як Юлія Паєвська потрапила до полону російських окупантів.