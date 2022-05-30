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    Події в Україні

    Десантники похвалилися, як реактивна артилерія знищує окупантів (відео)

    Бійці 81 бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України знищують ворога - Десантники похвалилися, як реактивна артилерія знищує окупантів (відео)
    Бійці 81 бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України знищують ворога
    фото скріншот відео

    ЗСУ знищили багато складів зі зброєю, техніки та живої сили ворога.

    Українські збройні сили продовжують мужньо захищати нашу землю і знищувати росіян всіма можливими та неможливими способами.

    Ювелірну роботу по знищенню ворога опублікувало Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України. Мовиться про бійців 81 бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

    Десантники похвалилися, як їхня реактивна артилерія знищує російських окупантів на українській Донеччині.

    «Воїни реактивного артилерійського підрозділу 81 окрема аеромобільна бригада ДШВ ЗС України продовжують щоденно завдавати втрат російським окупантам та знищувати їхню техніку»,– запевняють українські захисники.

    Підрозділ десантників знищив багато складів зі зброєю, техніки та живої сили ворога.

    Нагадаємо, ЗСУ розгромили взвод десантників із Псковської області.

    Нагадаємо, Збройні Сили України знову завдали удару по позиціях російських військ у Чорнобаївці в Херсонській області. В результаті був знищений склад боєприпасів окупантів.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна окупація #stoprussia
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    Десантники похвалилися, як реактивна артилерія знищує окупантів (відео)