Путін ще не прийняв остаточного рішення щодо нападу на Україну – Держдеп США

У Вашингтоні все ще готові до діалогу з РФ, чекають відповідь на гарантії безпеки

США не спостерігають жодних кроків Російської Федерації щодо деескалації ситуації навколо України. Про це на брифінгу заявив офіційний представник Держдепу США Нед Прайс.

За його словами, загроза вторгнення РФ в Україну реальна.

«Є чітка ймовірність, можливо, більш реальна, ніж раніше, що Росія може вирішити перейти до збройних дій», – зазначив Прайс.

За його словами, як і раніше, вторгнення може початися в будь-яку хвилину. Дії Росії наразі свідчать, що вона продовжує зосереджувати військову техніку та особовий склад поблизу спільних кордонів.

За словами речника Держдепу, американська розвідка помітила, що Росія завозить дедалі більше ракетних комплексів та артилерії до підрозділів поблизу українських кордонів. Зокрема, Росія поставила озброєння у бойові позиції, тож вони готові для оперативного розгортання і застосування в бойових діях.

Прайс нагадав, що адміністрація США ділиться своїми даними із союзниками та партнерами, зокрема й з Україною.

У той же час представник Держдепу заявив, що поки що немає інформації про те, що Володимир Путін прийняв рішення щодо нападу, отже, дипломатичні зусилля з деескалації повинні продовжуватися.

«Вікно для діалогу відкрито», – підкреслив Прайс.

За його словами, зараз американська сторона очікує офіційних письмових відповідей від РФ на пропозиції Вашингтона в рамках діалогу з безпеки. Наразі не заплановані нові зустрічі або переговори між посадовими особами США і РФ із приводу поточної ситуації, проте Вашингтон готовий до них, підкреслив Прайс. Він зазначив, що для ефективності таких переговорів вони повинні супроводжуватися реальними кроками РФ щодо деескалації ситуації.

Крім того, представник Держдепу прокоментував і рішення американської влади тимчасово перенести активність посольства США з Києва до Львова. За його словами, Львів був обраний з географічних міркувань і з урахуванням поточної дислокації російських військ поблизу України, а єдиний мотив такого рішення – турбота про американських громадян, які можуть постраждати в разі агресивних дій РФ.

Різна допомога Україні й активні контакти з українськими посадовими особами, як кілька разів підкреслив Прайс, при цьому триватимуть.

Напередодні Блінкен пообіцяв Кулебі «потужну відповідь» у разі нападу РФ.

Раніше президент США Джо Байден оголосив 16 лютого днем початку вторгнення Росії в Україну. Таку дату він назвав у ході переговорів із лідерами західних країн, Євросоюзу та НАТО.

Як відомо, Держдеп наказав знищити комп'ютери посольства в Києві – The Wall Street Journal.

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