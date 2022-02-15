Путін готовий до переговорів із Заходом – Пєсков

Криза на кордоні з Україною – лише «частина проблеми»

Президент Росії Володимир Путін готовий до переговорів про Україну і гарантії безпеки з боку Заходу. Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков. Про це повідомляє CNN.

Пізно ввечері в понеділок Пєсков заявив журналісту CNN, що Путін готовий до переговорів. При цьому він зазначив, що українська криза є лише частиною більш серйозних побоювань Росії в області безпеки.

«Перш за все, президент Путін завжди вимагав переговорів і дипломатії та фактично він ініціював питання про гарантії безпеки для Російської Федерації. І Україна – це лише частина проблеми, це частина більшої проблеми гарантій безпеки для Росії, і, звичайно, президент Путін готовий до переговорів», – заявив Пєсков.

Раніше Кремль відреагував на заяви посла Пристайка щодо НАТО.

Також представник РФ при ЄС зробив заяву щодо нападу на Україну.

Раніше Путін та Байден обговорили можливий вступ України до НАТО.

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